https://1prime.ru/20250115/sanktsii-854212139.html
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков
Россия разрабатывает ответные меры на санкции США против российского нефтяного сектора, которые должны отвечать интересам страны и компаний. Об этом заявил... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:36+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия разрабатывает ответные меры на санкции США против российского нефтяного сектора, которые должны отвечать интересам страны и компаний. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы тщательно анализируем ситуацию", - отметил пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.Он также добавил, что российская сторона примет меры, которые минимизируют пагубное воздействие санкций.Ранее США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, с целью перекрыть Москве доступ на международные рынки и сократить доходы от экспорта нефти и газа. Ограничения также распространяются на компании, связанные с добычей и переработкой энергоресурсов, а также на суда, участвующие в их транспортировке.
https://1prime.ru/20250115/sanktsii-854205101.html
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россия, кремль
Экономика, РОССИЯ, Кремль
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков
Песков: Россия изучает ответ на санкции США против нефтяного российского сектора
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия разрабатывает ответные меры на санкции США против российского нефтяного сектора, которые должны отвечать интересам страны и компаний. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы тщательно анализируем ситуацию", - отметил пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.
Он также добавил, что российская сторона примет меры, которые минимизируют пагубное воздействие санкций.
Ранее США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, с целью перекрыть Москве доступ на международные рынки и сократить доходы от экспорта нефти и газа. Ограничения также распространяются на компании, связанные с добычей и переработкой энергоресурсов, а также на суда, участвующие в их транспортировке.
МИД России назвал вторичные санкции против страны временным явлением