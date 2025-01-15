https://1prime.ru/20250115/sanktsii-854212139.html

Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков

Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков - 15.01.2025, ПРАЙМ

Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков

Россия разрабатывает ответные меры на санкции США против российского нефтяного сектора, которые должны отвечать интересам страны и компаний. Об этом заявил... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:36+0300

2025-01-15T12:36+0300

2025-01-15T12:48+0300

экономика

россия

кремль

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия разрабатывает ответные меры на санкции США против российского нефтяного сектора, которые должны отвечать интересам страны и компаний. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы тщательно анализируем ситуацию", - отметил пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.Он также добавил, что российская сторона примет меры, которые минимизируют пагубное воздействие санкций.Ранее США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, с целью перекрыть Москве доступ на международные рынки и сократить доходы от экспорта нефти и газа. Ограничения также распространяются на компании, связанные с добычей и переработкой энергоресурсов, а также на суда, участвующие в их транспортировке.

https://1prime.ru/20250115/sanktsii-854205101.html

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2025

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россия, кремль