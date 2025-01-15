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Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/sanktsii-854212139.html
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков
Россия разрабатывает ответные меры на санкции США против российского нефтяного сектора, которые должны отвечать интересам страны и компаний. Об этом заявил... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:36+0300
2025-01-15T12:48+0300
экономика
россия
кремль
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия разрабатывает ответные меры на санкции США против российского нефтяного сектора, которые должны отвечать интересам страны и компаний. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы тщательно анализируем ситуацию", - отметил пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.Он также добавил, что российская сторона примет меры, которые минимизируют пагубное воздействие санкций.Ранее США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, с целью перекрыть Москве доступ на международные рынки и сократить доходы от экспорта нефти и газа. Ограничения также распространяются на компании, связанные с добычей и переработкой энергоресурсов, а также на суда, участвующие в их транспортировке.
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россия, кремль
Экономика, РОССИЯ, Кремль
12:36 15.01.2025 (обновлено: 12:48 15.01.2025)
 
Россия прорабатывает ответ на американские санкции, заявил Песков

Песков: Россия изучает ответ на санкции США против нефтяного российского сектора

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия разрабатывает ответные меры на санкции США против российского нефтяного сектора, которые должны отвечать интересам страны и компаний. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы тщательно анализируем ситуацию", - отметил пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.
Он также добавил, что российская сторона примет меры, которые минимизируют пагубное воздействие санкций.
Ранее США ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, с целью перекрыть Москве доступ на международные рынки и сократить доходы от экспорта нефти и газа. Ограничения также распространяются на компании, связанные с добычей и переработкой энергоресурсов, а также на суда, участвующие в их транспортировке.
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