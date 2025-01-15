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США расширили антироссийский санкционный список - 15.01.2025, ПРАЙМ
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США расширили антироссийский санкционный список
США расширили антироссийский санкционный список - 15.01.2025, ПРАЙМ
США расширили антироссийский санкционный список
Вашингтон расширил антироссийский санкционный список. Согласно релизу на сайте Минфина США, в него внесли десятки компаний и 16 физлиц. В том числе в список... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T18:21+0300
2025-01-15T18:43+0300
политика
сша
вашингтон
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон расширил антироссийский санкционный список. Согласно релизу на сайте Минфина США, в него внесли десятки компаний и 16 физлиц. В том числе в список попали:На прошлой неделе Вашингтон ввели санкции против более двухсот компаний и физлиц, которые связаны с российским энергосектором, а также в отношении более180 судов. Данные меры направлены на ограничение доступа России к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также ввели санкции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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сша
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сша, вашингтон, запорожская аэс, санкции против рф
Политика, США, ВАШИНГТОН, Запорожская АЭС, санкции против РФ
18:21 15.01.2025 (обновлено: 18:43 15.01.2025)
 
США расширили антироссийский санкционный список

США добавили в антироссийский санкционный список десятки компаний и 16 физлиц

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон расширил антироссийский санкционный список. Согласно релизу на сайте Минфина США, в него внесли десятки компаний и 16 физлиц. В том числе в список попали:
  • Запорожская АЭС;
  • входящий в контур "Роскосмоса" Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве;
  • корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
  • ФС ВТС;
  • АО "Военторг";
  • выставочный центр "Патриот".
На прошлой неделе Вашингтон ввели санкции против более двухсот компаний и физлиц, которые связаны с российским энергосектором, а также в отношении более180 судов. Данные меры направлены на ограничение доступа России к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также ввели санкции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
В Кремле предупредили о последствиях санкций против алюминия из России
12:44
 
ПолитикаСШАВАШИНГТОНЗапорожская АЭСсанкции против РФ
 
 
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