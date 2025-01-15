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США расширили антироссийский санкционный список

США расширили антироссийский санкционный список - 15.01.2025, ПРАЙМ

США расширили антироссийский санкционный список

Вашингтон расширил антироссийский санкционный список. Согласно релизу на сайте Минфина США, в него внесли десятки компаний и 16 физлиц. В том числе в список... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T18:21+0300

2025-01-15T18:21+0300

2025-01-15T18:43+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вашингтон расширил антироссийский санкционный список. Согласно релизу на сайте Минфина США, в него внесли десятки компаний и 16 физлиц. В том числе в список попали:На прошлой неделе Вашингтон ввели санкции против более двухсот компаний и физлиц, которые связаны с российским энергосектором, а также в отношении более180 судов. Данные меры направлены на ограничение доступа России к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также ввели санкции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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сша, вашингтон, запорожская аэс, санкции против рф