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Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Киеву во вступлении в НАТО

Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Киеву во вступлении в НАТО - 15.01.2025, ПРАЙМ

Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Киеву во вступлении в НАТО

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности гипотетического отказа Киеву в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T21:13+0300

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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности гипотетического отказа Киеву в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с Москвой, заявил, что дипломатические уступки являются неизбежными. Он также отметил, что тема смягчения антироссийских санкций может стать частью переговоров о завершении конфликта на Украине, если будут соблюдены соответствующие условия.По его словам, если честно говорить о завершении конфликта, то подлинная дипломатия потребует уступок от каждой из сторон, участвующих в этих переговорах. При этом Рубио не стал прямо отвечать на вопрос о том, следует ли, по его мнению, рассматривать такой сценарий развития событий.Кандидат заявил, что успешное завершение конфликта требует реалистичного подхода, где все стороны должны учитывать интересы друг друга. Рубио также ответил на вопрос о смягчении антироссийских санкций. "Когда США участвуют в таких переговорах, как, например, обсуждение урегулирования конфликта на Украине, санкции и возможность их смягчения могут быть частью этого процесса, при условии, что условия для этого будут подходящими", — сказал он, выступая в сенате на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры. По мнению кандидата, роль санкций остается важной для предотвращения доступа стран и правительств, занимающихся вредоносной деятельностью, к ресурсам, которые могут быть использованы для реализации их целей. Санкции играют не только роль рычага на переговорах, но и инструмента ограничения ресурсов, необходимых для осуществления таких действий, добавил он. Кандидат также отметил, что США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.

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сша, украина, россия, санкции против рф, мирные переговоры