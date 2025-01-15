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В Сирии назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы страны

В Сирии назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы страны - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Сирии назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы страны

Восстановление энергосистемы Сирии оценивается в 40 миллиардов долларов, процесс может занять около трех лет, заявил министр энергетики страны Омар Шакрук. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T20:02+0300

2025-01-15T20:02+0300

2025-01-15T20:02+0300

экономика

сирия

электроэнергия

энергосистема

восстановление

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БЕЙРУТ, 15 янв - ПРАЙМ. Восстановление энергосистемы Сирии оценивается в 40 миллиардов долларов, процесс может занять около трех лет, заявил министр энергетики страны Омар Шакрук. "Министр энергетики Омар Шакрук подтвердил необходимость вернуть уровень выработки электроэнергии к показателям до 2010 года в течение трёх лет, отметив, что Сирии потребуется 40 миллиардов долларов для восстановления электросети до состояния, в котором она была до 2010 года", - пишет сирийская газета Аль-Ватан. Шакрук добавил, что Сирии необходимо как минимум два месяца, чтобы обеспечить от 6 до 8 часов электроэнергии в день для всех регионов Сирии. До смены власти в начале декабря прошлого года государственное электричество сирийские граждане получали по 3-4 часа в сутки, в том числе в Дамаске. "Снижение затрат на производство электроэнергии будет постепенным, и первые два года будут приоритетом будет строительство. При этом снижение стоимости производства киловатта до 6 центов потребует более четырёх лет", - добавил министр. По словам министра, на сегодняшний день стоимость производства киловатт/час превышает 12 центов, при этом Сирия нуждается в 6 500 мегаватт ежедневно.

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сирия, электроэнергия, энергосистема, восстановление