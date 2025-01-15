https://1prime.ru/20250115/slovakiya-854216734.html

Киев хочет перекрыть маршруты транзита газа из России, заявили в Словакии

Киев хочет перекрыть маршруты транзита газа из России, заявили в Словакии - 15.01.2025, ПРАЙМ

Киев хочет перекрыть маршруты транзита газа из России, заявили в Словакии

Глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен возобновлять транзит российского газа через Украину и пытается перекрыть и другие транзитные маршруты. Об... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:55+0300

2025-01-15T14:55+0300

2025-01-15T14:55+0300

энергетика

словакия

украина

газ

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МОСКВАК, 15 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен возобновлять транзит российского газа через Украину и пытается перекрыть и другие транзитные маршруты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар."Исходя из последних заявлений президента (Владимира - ред.) Зеленского ясно, что он не желает обновить транзит по территории Украины", - отметил он.Гашпар высказал предположение, что Зеленский намерен перекрыть другие транзитные маршруты. Братислава в свою очередь делает все возможное, чтобы разрешить поставки газа по альтернативным маршрутам.Ранее Минобороны России сообщило, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы прекратить поставки газа в Европу, но все беспилотники были уничтожены и газопровод продолжает работать без сбоев.

https://1prime.ru/20250113/slovakiya-854158852.html

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словакия, украина, газ