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Киев хочет перекрыть маршруты транзита газа из России, заявили в Словакии
Киев хочет перекрыть маршруты транзита газа из России, заявили в Словакии - 15.01.2025, ПРАЙМ
Киев хочет перекрыть маршруты транзита газа из России, заявили в Словакии
Глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен возобновлять транзит российского газа через Украину и пытается перекрыть и другие транзитные маршруты. Об... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:55+0300
2025-01-15T14:55+0300
2025-01-15T14:55+0300
энергетика
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МОСКВАК, 15 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен возобновлять транзит российского газа через Украину и пытается перекрыть и другие транзитные маршруты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар."Исходя из последних заявлений президента (Владимира - ред.) Зеленского ясно, что он не желает обновить транзит по территории Украины", - отметил он.Гашпар высказал предположение, что Зеленский намерен перекрыть другие транзитные маршруты. Братислава в свою очередь делает все возможное, чтобы разрешить поставки газа по альтернативным маршрутам.Ранее Минобороны России сообщило, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы прекратить поставки газа в Европу, но все беспилотники были уничтожены и газопровод продолжает работать без сбоев.
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словакия, украина, газ
Энергетика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Газ
Киев хочет перекрыть маршруты транзита газа из России, заявили в Словакии
Гашпар: Киев хочет заблокировать маршруты транзита газа из России
МОСКВАК, 15 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен возобновлять транзит российского газа через Украину и пытается перекрыть и другие транзитные маршруты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Исходя из последних заявлений президента (Владимира - ред.) Зеленского ясно, что он не желает обновить транзит по территории Украины", - отметил он.
Гашпар высказал предположение, что Зеленский намерен перекрыть другие транзитные маршруты. Братислава в свою очередь делает все возможное, чтобы разрешить поставки газа по альтернативным маршрутам.
Ранее Минобороны России сообщило, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы прекратить поставки газа в Европу, но все беспилотники были уничтожены и газопровод продолжает работать без сбоев.
Делегация парламента Словакии намерена снова посетить Россию