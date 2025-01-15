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МИД высказался о сотрудничестве России с западными компаниями

МИД высказался о сотрудничестве России с западными компаниями - 15.01.2025, ПРАЙМ

МИД высказался о сотрудничестве России с западными компаниями

Россия продолжает взаимодействовать с западным бизнесом, готова сотрудничать со всеми заинтересованными западными компаниями, при условии, что это... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T08:22+0300

2025-01-15T08:22+0300

2025-01-15T08:22+0300

экономика

запад

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия продолжает взаимодействовать с западным бизнесом, готова сотрудничать со всеми заинтересованными западными компаниями, при условии, что это сотрудничество будет корректным, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Взаимодействие с западным бизнесом не прекращалось, оно поддерживается. В отличие от наших оппонентов, мы никого не дискриминируем. Американские, европейские или японские компании имеют большой опыт участия в развитии отечественного рынка, который, кстати, неизменно отвечал им взаимностью", - сказал он в интервью агентству. Взаимодействия "как раньше" уже не будет, уточнил Биричевский. По его словам, Россия не может не делать выводов из сложившейся ситуации и не предпринимать определенные контрмеры, направленные на обеспечение своих национальных интересов. "Более того, внешние обстоятельства объективно меняются – мировая экономика становится более распределенной, ее центр тяжести смещается на восток, появляются новые механизмы кооперации. Со своей стороны готовы взаимодействовать со всеми заинтересованными игроками, в том числе с западными компаниями, при условии, что это сотрудничество будет корректным", - подчеркнул он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва видит сигналы от американских компаний, которые хотят вернуться на российский рынок, - пусть возвращаются, но в новых условиях и с потерями. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск

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запад