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В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа
В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа - 15.01.2025, ПРАЙМ
В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа
Госдепартамент США ожидает, что к концу второго президентского срока Дональда Трампа страна в два раза увеличит текущий объем экспорта СПГ на мировой рынок. Об... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T22:49+0300
2025-01-15T23:00+0300
экономика
сша
дональд трамп
экспорт спг
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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Госдепартамент США ожидает, что к концу второго президентского срока Дональда Трампа страна в два раза увеличит текущий объем экспорта СПГ на мировой рынок. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Сегодня мы являемся крупнейшим экспортером СПГ в мире и к концу (работы — ред.) администрации Трампа мы увеличим вдвое то, что делаем сегодня", - сообщил он во время выступления в организации Atlantic Council* в Вашингтоне. Пайетт также добавил, что Вашингтону больше не нужно беспокоиться о собственной энергетической безопасности.* организация признана нежелательной на территории России.
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сша, дональд трамп, экспорт спг
Экономика, США, Дональд Трамп, экспорт СПГ
22:49 15.01.2025 (обновлено: 23:00 15.01.2025)
 
В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа

Госдеп: США к концу второго срока Трампа удвоят объем экспорта СПГ в мире

© fotolia.com / Carabay Танкер
 Танкер - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© fotolia.com / Carabay
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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Госдепартамент США ожидает, что к концу второго президентского срока Дональда Трампа страна в два раза увеличит текущий объем экспорта СПГ на мировой рынок. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.
"Сегодня мы являемся крупнейшим экспортером СПГ в мире и к концу (работы — ред.) администрации Трампа мы увеличим вдвое то, что делаем сегодня", - сообщил он во время выступления в организации Atlantic Council* в Вашингтоне.
Пайетт также добавил, что Вашингтону больше не нужно беспокоиться о собственной энергетической безопасности.
* организация признана нежелательной на территории России.
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ЭкономикаСШАДональд Трампэкспорт СПГ
 
 
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