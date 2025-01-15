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В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа

В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа - 15.01.2025, ПРАЙМ

В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа

Госдепартамент США ожидает, что к концу второго президентского срока Дональда Трампа страна в два раза увеличит текущий объем экспорта СПГ на мировой рынок. Об... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T22:49+0300

2025-01-15T22:49+0300

2025-01-15T23:00+0300

экономика

сша

дональд трамп

экспорт спг

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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Госдепартамент США ожидает, что к концу второго президентского срока Дональда Трампа страна в два раза увеличит текущий объем экспорта СПГ на мировой рынок. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Сегодня мы являемся крупнейшим экспортером СПГ в мире и к концу (работы — ред.) администрации Трампа мы увеличим вдвое то, что делаем сегодня", - сообщил он во время выступления в организации Atlantic Council* в Вашингтоне. Пайетт также добавил, что Вашингтону больше не нужно беспокоиться о собственной энергетической безопасности.* организация признана нежелательной на территории России.

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сша, дональд трамп, экспорт спг