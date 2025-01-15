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ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
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ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году, по-прежнему ожидает роста на 290 тысяч баррелей в сутки - до 13,52 миллиона баррелей в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:44+0300
2025-01-15T15:44+0300
экономика
сша
добыча нефти
опек
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году, по-прежнему ожидает роста на 290 тысяч баррелей в сутки - до 13,52 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада организации. По данным доклада, ОПЕК повысила оценку роста нефтедобычи в США в 2024 году на 20 тысяч баррелей в стуки, до 300 тысяч баррелей в сутки - ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в стуки. По прогнозу ОПЕК, добыча сырой нефти и конденсата в США в 2026 году вырастет на 220 тысяч баррелей в сутки и составит в среднем 13,74 миллиона ​​баррелей в сутки.
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сша, добыча нефти, опек
Экономика, США, добыча нефти, ОПЕК
15:44 15.01.2025
 
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году

ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 г на уровне 290 тыс б/с

© flickr.com / Imahornfan Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США
 Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© flickr.com / Imahornfan
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году, по-прежнему ожидает роста на 290 тысяч баррелей в сутки - до 13,52 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада организации.
По данным доклада, ОПЕК повысила оценку роста нефтедобычи в США в 2024 году на 20 тысяч баррелей в стуки, до 300 тысяч баррелей в сутки - ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в стуки.
По прогнозу ОПЕК, добыча сырой нефти и конденсата в США в 2026 году вырастет на 220 тысяч баррелей в сутки и составит в среднем 13,74 миллиона ​​баррелей в сутки.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти ОПЕК+ в 2024 году
15:39
 
ЭкономикаСШАдобыча нефтиОПЕК
 
 
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