https://1prime.ru/20250115/ssha-854219430.html
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году, по-прежнему ожидает роста на 290 тысяч баррелей в сутки - до 13,52 миллиона баррелей в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:44+0300
2025-01-15T15:44+0300
2025-01-15T15:44+0300
экономика
сша
добыча нефти
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82685/31/826853158_0:141:2500:1547_1920x0_80_0_0_e0f67c61181b8f1bc8cc7d8347c5927a.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году, по-прежнему ожидает роста на 290 тысяч баррелей в сутки - до 13,52 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада организации. По данным доклада, ОПЕК повысила оценку роста нефтедобычи в США в 2024 году на 20 тысяч баррелей в стуки, до 300 тысяч баррелей в сутки - ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в стуки. По прогнозу ОПЕК, добыча сырой нефти и конденсата в США в 2026 году вырастет на 220 тысяч баррелей в сутки и составит в среднем 13,74 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20250115/opek-854219018.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82685/31/826853158_333:0:2408:1556_1920x0_80_0_0_4d17f0afa0745e355e703698619f47b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, добыча нефти, опек
Экономика, США, добыча нефти, ОПЕК
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 г на уровне 290 тыс б/с
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2025 году, по-прежнему ожидает роста на 290 тысяч баррелей в сутки - до 13,52 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада организации.
По данным доклада, ОПЕК повысила оценку роста нефтедобычи в США в 2024 году на 20 тысяч баррелей в стуки, до 300 тысяч баррелей в сутки - ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в стуки.
По прогнозу ОПЕК, добыча сырой нефти и конденсата в США в 2026 году вырастет на 220 тысяч баррелей в сутки и составит в среднем 13,74 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти ОПЕК+ в 2024 году