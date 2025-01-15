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Страховые услуги подешевели в России в 2024 году

Страховые услуги подешевели в России в 2024 году - 15.01.2025, ПРАЙМ

Страховые услуги подешевели в России в 2024 году

Услуги страхования подешевели на 0,5% в прошлом году по сравнению с 2023 годом, следует из данных Росстата. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:12+0300

2025-01-15T19:12+0300

2025-01-15T19:12+0300

экономика

россия

росстат

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Услуги страхования подешевели на 0,5% в прошлом году по сравнению с 2023 годом, следует из данных Росстата. Также, по данным ведомства, в 2023 году по отношению к 2022 году рост цен в этой категории составил 9,6%. При этом в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Росстат отмечает рост цен на услуги страхования на 3,1%. Также ведомство сообщает о росте стоимости услуг каско и ОСАГО в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем. "Среди прочих наблюдаемых услуг изменилась стоимость: годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (каско) +3,7%... и годового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) +0,7%", - сообщает Росстат.

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россия, росстат