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Счетная палата утвердила стратегию развития до 2030 года
Счетная палата утвердила стратегию развития до 2030 года - 15.01.2025, ПРАЙМ
Счетная палата утвердила стратегию развития до 2030 года
Коллегия Счетной палаты РФ утвердила стратегию развития ведомства на ближайшие шесть лет: ее реализация будет направлена на содействие достижению национальных... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T13:47+0300
2025-01-15T13:47+0300
2025-01-15T13:47+0300
россия
счетная палата
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Коллегия Счетной палаты РФ утвердила стратегию развития ведомства на ближайшие шесть лет: ее реализация будет направлена на содействие достижению национальных целей развития и решению задач, поставленных президентом РФ, сообщило контрольное ведомство в своем Telegram-канале. "Коллегия Счетной палаты утвердила стратегию развития ведомства до 2030 года. Защитник интересов общества, гарант подотчетности, проводник лучших практик, цифровой аудитор и ответственный работодатель – это видение Счетной палаты на ближайшие шесть лет", - говорится в сообщении. "В первую очередь реализация новой стратегии Счетной палаты будет направлена на содействие достижению национальных целей развития и решению задач, поставленных президентом Российской Федерации", - прокомментировал новую стратегию глава аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов, его слова приводятся в сообщении. В текущих условиях главное для Счетной палаты - способствовать экономности и эффективности использования государственных ресурсов, добавил он. "Поэтому особый акцент будем делать на максимизации экономического эффекта нашей деятельности. В предстоящую шестилетку это станет ключевым показателем эффективности нашей работы", – отметил Мирсияпов. Накануне состоялось расширенное заседание коллегии Счетной палаты, приуроченное к 30-летию со дня образования контрольного ведомства. Ведомство за 30 лет своей работы провело свыше 12 тысяч мероприятий, выявило нарушений и недостатков на общую сумму порядка 16 триллионов рублей, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук. Счетная палата в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, отметил Ковальчук.
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россия, счетная палата
Счетная палата утвердила стратегию развития до 2030 года
Счетная палата России утвердила стратегию развития до 2030 года
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Коллегия Счетной палаты РФ утвердила стратегию развития ведомства на ближайшие шесть лет: ее реализация будет направлена на содействие достижению национальных целей развития и решению задач, поставленных президентом РФ, сообщило контрольное ведомство в своем Telegram-канале.
"Коллегия Счетной палаты утвердила стратегию развития ведомства до 2030 года. Защитник интересов общества, гарант подотчетности, проводник лучших практик, цифровой аудитор и ответственный работодатель – это видение Счетной палаты на ближайшие шесть лет", - говорится в сообщении.
"В первую очередь реализация новой стратегии Счетной палаты будет направлена на содействие достижению национальных целей развития и решению задач, поставленных президентом Российской Федерации", - прокомментировал новую стратегию глава аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов, его слова приводятся в сообщении.
В текущих условиях главное для Счетной палаты - способствовать экономности и эффективности использования государственных ресурсов, добавил он. "Поэтому особый акцент будем делать на максимизации экономического эффекта нашей деятельности. В предстоящую шестилетку это станет ключевым показателем эффективности нашей работы", – отметил Мирсияпов.
Накануне состоялось расширенное заседание коллегии Счетной палаты, приуроченное к 30-летию со дня образования контрольного ведомства. Ведомство за 30 лет своей работы провело свыше 12 тысяч мероприятий, выявило нарушений и недостатков на общую сумму порядка 16 триллионов рублей, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук. Счетная палата в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, отметил Ковальчук.
Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму