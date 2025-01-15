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Суд ЕС огласит решение по иску "Мегафона" против Совета ЕС

Суд ЕС огласит решение по иску "Мегафона" против Совета ЕС - 15.01.2025, ПРАЙМ

Суд ЕС огласит решение по иску "Мегафона" против Совета ЕС

Суд Евросоюза в Люксембурге огласит в среду решение по иску российского оператора мобильной связи "Мегафон" против Совета ЕС из-за введения экспортных... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T00:51+0300

2025-01-15T00:51+0300

2025-01-15T00:51+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге огласит в среду решение по иску российского оператора мобильной связи "Мегафон" против Совета ЕС из-за введения экспортных ограничений, следует из повестки суда. ЕС 25 февраля 2023 года ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС. В документе на сайте официального журнала ЕС, в частности, сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля 2023 года, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения. В иске указывается, что компании не сообщили причины решения о включении в санкционный список, а сами ограничения были введены ошибочно, следовательно, незаконно. В настоящее время в Суде ЕС рассматриваются десятки исков российских и белорусских физических и юридических лиц, добивающихся снятия ограничений, введенных Евросоюзом в одностороннем порядке. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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газ, запад, рф, брюссель, владимир путин, ес, мегафон, совет евросоюза