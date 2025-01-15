https://1prime.ru/20250115/sud-854209039.html
Суд одобрил отказ "Открытию" в аресте денег и брендов JP Morgan Chase Bank
Суд одобрил отказ "Открытию" в аресте денег и брендов JP Morgan Chase Bank - 15.01.2025, ПРАЙМ
Суд одобрил отказ "Открытию" в аресте денег и брендов JP Morgan Chase Bank
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая отказала банку "Открытие", просившему арестовать деньги на счетах JP Morgan Chase | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T11:18+0300
2025-01-15T11:18+0300
2025-01-15T11:18+0300
экономика
россия
суд
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МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая отказала банку "Открытие", просившему арестовать деньги на счетах JP Morgan Chase Bank и его дочернего ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" в пределах 5 миллионов долларов, а также наложить арест на принадлежащие американскому банку товарные знаки. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу "Открытия" на вынесенное в октябре определение арбитражного суда Москвы. Первая инстанция тогда полностью отказала "Открытию" в принятии обеспечительных мер в деле по его иску о взыскании 5 миллионов долларов солидарно с JP Morgan Chase Bank и его российской "дочки". Суд отметил, что "истец… не привел ни одного обстоятельства, свидетельствующего о невозможности исполнения судебного акта в случае удовлетворения его требований, не указал доводов, свидетельствующих об отсутствии у ответчика имущества или направленности действий ответчика на сокрытие имущества или уменьшение его размера для неоплаты своих долгов перед кредиторами, то есть не доказал затруднительный характер исполнения судебного акта, являющийся основанием для принятия обеспечительных мер". "Открытие" просило наложить арест на шесть товарных знаков и знаков обслуживания, оформленных в России на американский банк, - J.P. Morgan (в двух вариантах шрифта), JP Morgan, JP Morgan Token, JP Morgan Chase и JP Morgan Coin. Этот иск поступил в суд в октябре, он принят к производству, однако основания исковых требований пока не сообщаются. В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие", проходившего в 2017-2019 годах санацию, банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает.
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россия, суд
Суд одобрил отказ "Открытию" в аресте денег и брендов JP Morgan Chase Bank
Суд поддержал отказ "Открытию" в аресте денег и брендов JP Morgan Chase Bank
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая отказала банку "Открытие", просившему арестовать деньги на счетах JP Morgan Chase Bank и его дочернего ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" в пределах 5 миллионов долларов, а также наложить арест на принадлежащие американскому банку товарные знаки.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу "Открытия" на вынесенное в октябре определение арбитражного суда Москвы. Первая инстанция тогда полностью отказала "Открытию" в принятии обеспечительных мер в деле по его иску о взыскании 5 миллионов долларов солидарно с JP Morgan Chase Bank и его российской "дочки".
Суд отметил, что "истец… не привел ни одного обстоятельства, свидетельствующего о невозможности исполнения судебного акта в случае удовлетворения его требований, не указал доводов, свидетельствующих об отсутствии у ответчика имущества или направленности действий ответчика на сокрытие имущества или уменьшение его размера для неоплаты своих долгов перед кредиторами, то есть не доказал затруднительный характер исполнения судебного акта, являющийся основанием для принятия обеспечительных мер".
"Открытие" просило наложить арест на шесть товарных знаков и знаков обслуживания, оформленных в России на американский банк, - J.P. Morgan (в двух вариантах шрифта), JP Morgan, JP Morgan Token, JP Morgan Chase и JP Morgan Coin.
Этот иск поступил в суд в октябре, он принят к производству, однако основания исковых требований пока не сообщаются.
В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие", проходившего в 2017-2019 годах санацию, банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает.
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