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Банк России направил в суд заявление о банкротстве банка "Гарант-Инвест" - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Банк России направил в суд заявление о банкротстве банка "Гарант-Инвест"
Банк России направил в суд заявление о банкротстве банка "Гарант-Инвест" - 15.01.2025, ПРАЙМ
Банк России направил в суд заявление о банкротстве банка "Гарант-Инвест"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Банка России с требованием признать банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T13:09+0300
2025-01-15T13:09+0300
банк россии
суд
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МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Банка России с требованием признать банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 14 января, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена. Банк России с 26 декабря прошлого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Это был шестой случай отзыва лицензии за прошлый год. Как объяснил свое решение ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. В сообщении регулятора отмечалось, что в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей банка "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности банка "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, резюмировал регулятор. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 10 января сообщило, что с 28 декабря за страховым возмещением обратились 1,6 тысячи вкладчиков "Гарант-Инвеста", которые получили 2 миллиарда рублей, что составляет 45% страховой ответственности госкорпорации по банку. Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них – около 300 юридических лиц. Страховое возмещение будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов.
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суд
Банк России, суд
13:09 15.01.2025
 
Банк России направил в суд заявление о банкротстве банка "Гарант-Инвест"

ЦБ направил в арбитражный суд заявление о банкротстве банка "Гарант-Инвест"

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Банка России с требованием признать банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 14 января, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.
Банк России с 26 декабря прошлого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Это был шестой случай отзыва лицензии за прошлый год.
Как объяснил свое решение ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.
В сообщении регулятора отмечалось, что в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей банка "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности банка "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, резюмировал регулятор.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 10 января сообщило, что с 28 декабря за страховым возмещением обратились 1,6 тысячи вкладчиков "Гарант-Инвеста", которые получили 2 миллиарда рублей, что составляет 45% страховой ответственности госкорпорации по банку.
Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них – около 300 юридических лиц. Страховое возмещение будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов.
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
АСВ начало принимать заявления от вкладчиков банка "Гарант-Инвест"
28 декабря 2024, 16:00
 
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