https://1prime.ru/20250115/tatarstan-854230308.html
Названа причина повреждения магистрального кабеля в Татарстане
Названа причина повреждения магистрального кабеля в Татарстане - 15.01.2025, ПРАЙМ
Названа причина повреждения магистрального кабеля в Татарстане
Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета в 21 российском регионе, произошло из-за земляных работ, которые... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T20:06+0300
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КАЗАНЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета в 21 российском регионе, произошло из-за земляных работ, которые вела сторонняя организация. Об этом сообщило минцифры республики. Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 21.00 мск. Минцифры Татарстана отметило, что повреждение магистрального кабеля связи произошло вблизи поселка Царево Пестречинского района Татарстана. Ведомство добавило, что полной потери связи нет, поскольку трафик перенаправлен на резервные линии.
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РОССИЯ, ТАТАРСТАН, интернет-кабель
Названа причина повреждения магистрального кабеля в Татарстане
Минцифры Татарстана: магистральный кабель повредили в ходе из-за земляных работ
КАЗАНЬ, 15 янв - ПРАЙМ. Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета в 21 российском регионе, произошло из-за земляных работ, которые вела сторонняя организация. Об этом сообщило минцифры республики.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе РФ. Ориентировочное время завершения восстановительных работ — 21.00 мск.
Минцифры Татарстана отметило, что повреждение магистрального кабеля связи произошло вблизи поселка Царево Пестречинского района Татарстана.
Ведомство добавило, что полной потери связи нет, поскольку трафик перенаправлен на резервные линии.
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