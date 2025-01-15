https://1prime.ru/20250115/tek-854228660.html
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК - 15.01.2025, ПРАЙМ
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК
США частично разрешили операции с рядом российских компаний, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", следует из... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:19+0300
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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. США частично разрешили операции с рядом российских компаний, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", следует из опубликованной лицензии американского минфина. "За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные исполнительным указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц… разрешены", - указано в документе. Согласно приведенному перечню, запрет на операции частично снят с российских компаний топливно-энергетического комплекса, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", "Газпромнефть Марин Бункер" "Ачимгаз", "Самотлорнефтепромхим", "Энергию Нефтегазового Сервиса", "Фракджет Волга", "Инвестгеосервис", а также "Государственную транспортную лизинговую компанию" и другие организации.
https://1prime.ru/20250115/operatsii-854227143.html
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сша, минфин сша, тэк
Политика, США, Минфин США, ТЭК
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК
Минфин США: Вашингтон частично разрешил операции с рядом фирмроссийского ТЭК
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. США частично разрешили операции с рядом российских компаний, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", следует из опубликованной лицензии американского минфина.
"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные исполнительным указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц… разрешены", - указано в документе.
Согласно приведенному перечню, запрет на операции частично снят с российских компаний топливно-энергетического комплекса, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", "Газпромнефть Марин Бункер" "Ачимгаз", "Самотлорнефтепромхим", "Энергию Нефтегазового Сервиса", "Фракджет Волга", "Инвестгеосервис", а также "Государственную транспортную лизинговую компанию" и другие организации.
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм