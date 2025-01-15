Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250115/tek-854228660.html
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК - 15.01.2025, ПРАЙМ
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК
США частично разрешили операции с рядом российских компаний, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", следует из... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:19+0300
2025-01-15T19:19+0300
политика
сша
минфин сша
тэк
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/72/763127263_0:140:3872:2318_1920x0_80_0_0_e32fea8a15cd018321422dfe21217e61.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. США частично разрешили операции с рядом российских компаний, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", следует из опубликованной лицензии американского минфина. "За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные исполнительным указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц… разрешены", - указано в документе. Согласно приведенному перечню, запрет на операции частично снят с российских компаний топливно-энергетического комплекса, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", "Газпромнефть Марин Бункер" "Ачимгаз", "Самотлорнефтепромхим", "Энергию Нефтегазового Сервиса", "Фракджет Волга", "Инвестгеосервис", а также "Государственную транспортную лизинговую компанию" и другие организации.
https://1prime.ru/20250115/operatsii-854227143.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/72/763127263_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_f6e1e6c4b9cc883e6a4b75277f7e0689.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, минфин сша, тэк
Политика, США, Минфин США, ТЭК
19:19 15.01.2025
 
США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК

Минфин США: Вашингтон частично разрешил операции с рядом фирмроссийского ТЭК

© fotolia.com / rabbit75_fotМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© fotolia.com / rabbit75_fot
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. США частично разрешили операции с рядом российских компаний, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", следует из опубликованной лицензии американского минфина.
"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные исполнительным указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц… разрешены", - указано в документе.
Согласно приведенному перечню, запрет на операции частично снят с российских компаний топливно-энергетического комплекса, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", "Газпромнефть Марин Бункер" "Ачимгаз", "Самотлорнефтепромхим", "Энергию Нефтегазового Сервиса", "Фракджет Волга", "Инвестгеосервис", а также "Государственную транспортную лизинговую компанию" и другие организации.
Американский флаг, Вашингтон, США
США до 1 марта разрешили операции с рядом российских подсанкционных фирм
18:49
 
ПолитикаСШАМинфин СШАТЭК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала