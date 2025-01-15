https://1prime.ru/20250115/tek-854228660.html

США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК

США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК - 15.01.2025, ПРАЙМ

США частично разрешили операции с рядом компаний российского ТЭК

США частично разрешили операции с рядом российских компаний, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", следует из... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:19+0300

2025-01-15T19:19+0300

2025-01-15T19:19+0300

политика

сша

минфин сша

тэк

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/72/763127263_0:140:3872:2318_1920x0_80_0_0_e32fea8a15cd018321422dfe21217e61.jpg

ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. США частично разрешили операции с рядом российских компаний, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", следует из опубликованной лицензии американского минфина. "За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные исполнительным указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц… разрешены", - указано в документе. Согласно приведенному перечню, запрет на операции частично снят с российских компаний топливно-энергетического комплекса, включая "Газпром шельфпроект", "Роснефтефлот", "Совкомфлот", "Газпром нефть", "Газпромнефть Марин Бункер" "Ачимгаз", "Самотлорнефтепромхим", "Энергию Нефтегазового Сервиса", "Фракджет Волга", "Инвестгеосервис", а также "Государственную транспортную лизинговую компанию" и другие организации.

https://1prime.ru/20250115/operatsii-854227143.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, минфин сша, тэк