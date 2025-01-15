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Отгрузки топлива на внутренний рынок России превысили объемы 2023 года
Отгрузки топлива на внутренний рынок России превысили объемы 2023 года - 15.01.2025, ПРАЙМ
Отгрузки топлива на внутренний рынок России превысили объемы 2023 года
Отгрузки топлива на внутренний рынок РФ в прошлом году превысили объемы 2023 года, эта тенденция сохранилась и в первой половине января, сообщили в Минэнерго. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:28+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Отгрузки топлива на внутренний рынок РФ в прошлом году превысили объемы 2023 года, эта тенденция сохранилась и в первой половине января, сообщили в Минэнерго. "По итогам 2024 года отгрузки моторных топлив на внутренний рынок превысили объемы 2023 года, эта тенденция сохранилась в первой половине января", - сказали в министерстве. Там же отметили, что рынок полностью обеспечен предложением, накопленных запасов достаточно для потребителей. Нефтяники в ушедшем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
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россия, росстат, топливо
Экономика, РОССИЯ, Росстат, топливо
Отгрузки топлива на внутренний рынок России превысили объемы 2023 года
Минэнерго: отгрузки топлива на рынок РФ в 2024 г превысили объемы 2023 г
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Отгрузки топлива на внутренний рынок РФ в прошлом году превысили объемы 2023 года, эта тенденция сохранилась и в первой половине января, сообщили в Минэнерго.
"По итогам 2024 года отгрузки моторных топлив на внутренний рынок превысили объемы 2023 года, эта тенденция сохранилась в первой половине января", - сказали в министерстве.
Там же отметили, что рынок полностью обеспечен предложением, накопленных запасов достаточно для потребителей.
Нефтяники в ушедшем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж.
Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в 2024 году на 11,13 процента