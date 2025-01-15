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Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю
Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю
Москва и Ханой договорились укрепить двусторонную торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга. Об этом говорится в тексте совместного коммюнике. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T09:35+0300
2025-01-15T09:35+0300
2025-01-15T09:41+0300
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ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Москва и Ханой договорились укрепить двусторонную торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга. Об этом говорится в тексте совместного коммюнике.Председатель правительства России Михаил Мишустин в настоящее время находится с рабочим визитом во Вьетнаме."Стороны обсудили и договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, десятилетие подписания которого отмечается в этом году (29 мая 2015 года – 29 мая 2025 года), а также высказались за наращивание взаимных поставок продукции на рынки друг друга", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.Кроме того, стороны выразили готовность увеличить взаимные поставки продукции и продолжить сотрудничество в области энергетики. Россия подтвердила свою готовность поставлять нефть, сжиженный природный газ и продукты нефтепереработки во Вьетнам, а также развивать новые энергетические проекты, включая возобновляемую энергию.Стороны также выразили намерение развивать национальную атомную энергетику во Вьетнаме.
https://1prime.ru/20250114/mishustin-854171488.html
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Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
Россия и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю
РФ и Вьетнам договорились укрепить двустороннюю торговлю и нарастить поставки
ХАНОЙ, 15 янв - ПРАЙМ. Москва и Ханой договорились укрепить двусторонную торговлю и нарастить поставки продукции на рынки друг друга. Об этом говорится в тексте совместного коммюнике.
Председатель правительства России Михаил Мишустин в настоящее время находится с рабочим визитом во Вьетнаме.
"Стороны обсудили и договорились о мерах по укреплению двусторонней торговли, в том числе за счет более широкого использования возможностей Соглашения о свободной торговле между ЕЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, десятилетие подписания которого отмечается в этом году (29 мая 2015 года – 29 мая 2025 года), а также высказались за наращивание взаимных поставок продукции на рынки друг друга", - говорится в совместном коммюнике по итогам визита российского премьер-министра.
Кроме того, стороны выразили готовность увеличить взаимные поставки продукции и продолжить сотрудничество в области энергетики. Россия подтвердила свою готовность поставлять нефть, сжиженный природный газ и продукты нефтепереработки во Вьетнам, а также развивать новые энергетические проекты, включая возобновляемую энергию.
Стороны также выразили намерение развивать национальную атомную энергетику во Вьетнаме.
Мишустин посетит Вьетнам с официальным визитом