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Товарооборот России и Белоруссии вырос за год на 105 процентов

Товарооборот России и Белоруссии вырос за год на 105 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Белоруссии вырос за год на 105 процентов

Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T20:45+0300

2025-01-15T20:45+0300

2025-01-15T20:45+0300

экономика

россия

белоруссия

товарооборот

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник. "Рост товарооборота (между Россией и Белоруссией - ред.) за последние годы кратно увеличился, и этот год не исключение. В этом году мы идем с ростом более 105%, и вот что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то мы отмечаем, что и экспорт российских товаров в Беларусь тоже обладает очень хорошей динамикой" - сказал посол журналистам. Он добавил, что Москва и Минск ведут 27 инвестиционных проектов, которые направлены на технологическую независимость двух государств в сферах авиастроения, микроэлектроники, станкостроения и судостроения.

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россия, белоруссия, товарооборот