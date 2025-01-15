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Товарооборот России и Белоруссии вырос за год на 105 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Белоруссии вырос за год на 105 процентов
Товарооборот России и Белоруссии вырос за год на 105 процентов - 15.01.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Белоруссии вырос за год на 105 процентов
Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T20:45+0300
2025-01-15T20:45+0300
экономика
россия
белоруссия
товарооборот
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник. "Рост товарооборота (между Россией и Белоруссией - ред.) за последние годы кратно увеличился, и этот год не исключение. В этом году мы идем с ростом более 105%, и вот что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то мы отмечаем, что и экспорт российских товаров в Беларусь тоже обладает очень хорошей динамикой" - сказал посол журналистам. Он добавил, что Москва и Минск ведут 27 инвестиционных проектов, которые направлены на технологическую независимость двух государств в сферах авиастроения, микроэлектроники, станкостроения и судостроения.
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россия, белоруссия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, товарооборот
20:45 15.01.2025
 
Товарооборот России и Белоруссии вырос за год на 105 процентов

Рогожник: товарооборот России и Белоруссии увеличился за год на 105%

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанк" Государственные флаги России и Белоруссии
 Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией за год вырос на 105%, заявил посол республики в Москве Александр Рогожник.
"Рост товарооборота (между Россией и Белоруссией - ред.) за последние годы кратно увеличился, и этот год не исключение. В этом году мы идем с ростом более 105%, и вот что касается сотрудничества с Российской Федерацией, то мы отмечаем, что и экспорт российских товаров в Беларусь тоже обладает очень хорошей динамикой" - сказал посол журналистам.
Он добавил, что Москва и Минск ведут 27 инвестиционных проектов, которые направлены на технологическую независимость двух государств в сферах авиастроения, микроэлектроники, станкостроения и судостроения.
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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17:58
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯтоварооборот
 
 
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