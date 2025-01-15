Имперских амбиций Трампа испугался даже Федрезерв

МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Предвыборный слоган Дональда Трампа "Make America Great Again" в очередной раз обретает актуальность. США готовятся к инаугурации нового президента. В его планы входит общее повышение тарифов на импорт. Отдельные страны могут столкнуться с более жесткими санкциями, прежде всего, Китай. Торговые войны и угроза их наступления могут оказать давление на американскую экономику и мировую в целом.Пока риски наступления рецессии в США невысоки. На 2025 год их можно оценить в 10-20%. Актуальны риски, связанные с бюджетом и долговой нагрузкой. Они обусловлены возможностью реализации проциклической налоговой политики.Идеи Дональда Трампа скупать и присоединять чужие земли, а также вводить чрезвычайное положение для того, чтобы ужесточить тарифы, подогрели инфляционные ожидания в США. На это указывает рынок гособлигаций. Инфляционные ожидания на пять лет от минимума декабря выросли с 2,15% до 2,35% годовых. На временном отрезке с начала 2024 г. значение показателя укладывается в норму. Доходность 10-летних облигаций накануне обновила годовой максимум. За месяц показатель прибавил более 10%.Это свидетельствует в пользу замедления цикла снижения ключевой ставки ФРС и давит на американский рынок акций, который закрыл прошлую неделю в минусе. Формально Федрезерв независим от Белого дома. Однако не стоит сбрасывать со счетов ожидания экономических агентов и потенциальные движения на финансовых рынках.Возможна новая волна падения на рынке акций США. В качестве локального ориентира по S&P 500 можно обозначить 5700 п., а при его пробое — 5620–5600 п. Индекс доллара DXY приближается к первому ориентиру 112 п. Пара EUR/USD тестирует $1,01, устойчивый паритет пока выглядит маловероятным.Автор - Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций"
https://1prime.ru/20250113/tramp-854152346.html
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Оксана Холоденко
Оксана Холоденко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Оксана Холоденко
мнения аналитиков, федрезерв, "бкс мир инвестиций", рынки, мировая экономика, сша
Мнения аналитиков, Федрезерв, "БКС Мир инвестиций", Рынки, Мировая экономика, США
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Предвыборный слоган Дональда Трампа "Make America Great Again" в очередной раз обретает актуальность. США готовятся к инаугурации нового президента. В его планы входит общее повышение тарифов на импорт. Отдельные страны могут столкнуться с более жесткими санкциями, прежде всего, Китай. Торговые войны и угроза их наступления могут оказать давление на американскую экономику и мировую в целом.
Пока риски наступления рецессии в США невысоки. На 2025 год их можно оценить в 10-20%. Актуальны риски, связанные с бюджетом и долговой нагрузкой. Они обусловлены возможностью реализации проциклической налоговой политики.
Идеи Дональда Трампа скупать и присоединять чужие земли, а также вводить чрезвычайное положение для того, чтобы ужесточить тарифы, подогрели инфляционные ожидания в США. На это указывает рынок гособлигаций. Инфляционные ожидания на пять лет от минимума декабря выросли с 2,15% до 2,35% годовых. На временном отрезке с начала 2024 г. значение показателя укладывается в норму. Доходность 10-летних облигаций накануне обновила годовой максимум. За месяц показатель прибавил более 10%.
Это свидетельствует в пользу замедления цикла снижения ключевой ставки ФРС и давит на американский рынок акций, который закрыл прошлую неделю в минусе. Формально Федрезерв независим от Белого дома. Однако не стоит сбрасывать со счетов ожидания экономических агентов и потенциальные движения на финансовых рынках.
Возможна новая волна падения на рынке акций США. В качестве локального ориентира по S&P 500 можно обозначить 5700 п., а при его пробое — 5620–5600 п. Индекс доллара DXY приближается к первому ориентиру 112 п. Пара EUR/USD тестирует $1,01, устойчивый паритет пока выглядит маловероятным.
Автор - Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций"
"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию
13 января, 11:23
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