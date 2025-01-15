https://1prime.ru/20250115/tramp-854217397.html
"Месяцы или больше". В США назвали предпочтительные условия мира на Украине
"Месяцы или больше". В США назвали предпочтительные условия мира на Украине - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Месяцы или больше". В США назвали предпочтительные условия мира на Украине
Советники избранного президента США Дональда Трампа склоняются к варианту перемирия в украинском конфликте, когда Киев не получит членство с Североатлантическом | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:13+0300
2025-01-15T15:13+0300
2025-01-15T15:14+0300
политика
сша
украина
россия
перемирие
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Советники избранного президента США Дональда Трампа склоняются к варианту перемирия в украинском конфликте, когда Киев не получит членство с Североатлантическом альянсе хотя бы "в обозримом будущем" и текущие позиции сторон на линии боевого соприкосновения будут заморожены, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Агентству также стало известно, что советники поддерживают предоставление Киеву осязаемых гарантий безопасности таких, как создание демилитаризованной зоны, патрулированием которой занимались бы войска из стран Европы. При этом данный вариант одобряет "большинство высокопоставленных советников Трампа".Отмечается, что на урегулирование конфликта, по мнению советников, потребуются "месяцы или даже больше". Обещания Трампа разрешить противостояние в первый же день советники считают "сочетанием предвыборной болтовни, непонимания неразрешимости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации".Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день.Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
https://1prime.ru/20250115/ukraina-854209653.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, перемирие, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, перемирие, Дональд Трамп
"Месяцы или больше". В США назвали предпочтительные условия мира на Украине
Reuters: советники Трампа предлагают убрать из перемирия членство Украины в НАТО
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ.
Советники избранного президента США Дональда Трампа склоняются к варианту перемирия в украинском конфликте, когда Киев не получит членство с Североатлантическом альянсе хотя бы "в обозримом будущем" и текущие позиции сторон на линии боевого соприкосновения будут заморожены, сообщило Reuters
со ссылкой на источники.
Агентству также стало известно, что советники поддерживают предоставление Киеву осязаемых гарантий безопасности таких, как создание демилитаризованной зоны, патрулированием которой занимались бы войска из стран Европы. При этом данный вариант одобряет "большинство высокопоставленных советников Трампа".
Отмечается, что на урегулирование конфликта, по мнению советников, потребуются "месяцы или даже больше". Обещания Трампа разрешить противостояние в первый же день советники считают "сочетанием предвыборной болтовни, непонимания неразрешимости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации".
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине