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"Месяцы или больше". В США назвали предпочтительные условия мира на Украине

"Месяцы или больше". В США назвали предпочтительные условия мира на Украине - 15.01.2025, ПРАЙМ

"Месяцы или больше". В США назвали предпочтительные условия мира на Украине

Советники избранного президента США Дональда Трампа склоняются к варианту перемирия в украинском конфликте, когда Киев не получит членство с Североатлантическом | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:13+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Советники избранного президента США Дональда Трампа склоняются к варианту перемирия в украинском конфликте, когда Киев не получит членство с Североатлантическом альянсе хотя бы "в обозримом будущем" и текущие позиции сторон на линии боевого соприкосновения будут заморожены, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Агентству также стало известно, что советники поддерживают предоставление Киеву осязаемых гарантий безопасности таких, как создание демилитаризованной зоны, патрулированием которой занимались бы войска из стран Европы. При этом данный вариант одобряет "большинство высокопоставленных советников Трампа".Отмечается, что на урегулирование конфликта, по мнению советников, потребуются "месяцы или даже больше". Обещания Трампа разрешить противостояние в первый же день советники считают "сочетанием предвыборной болтовни, непонимания неразрешимости конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации".Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день.Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

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сша, украина, россия, перемирие, дональд трамп