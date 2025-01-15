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Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе
Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе - 15.01.2025, ПРАЙМ
Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе
Украина никогда не возобновит транзит газа из России через свою территорию, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T23:02+0300
2025-01-15T23:02+0300
политика
сша
украина
спг
транзит газа через украину
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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Украина никогда не возобновит транзит газа из России через свою территорию, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт."Я убежден, что обратного пути не существует", — сказал он в ходе выступления в организации Atlantic Council* в Вашингтоне, комментируя прекращение транзита российского газа через Украину. По словам Пайетт, в Европе наблюдается "конец зависимости" от российской энергетики, что приводит к "драматическому росту" собственной индустрии сжиженного природного газа в США. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. * организация признана нежелательной на территории России.
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сша, украина, спг, транзит газа через украину
Политика, США, УКРАИНА, СПГ, транзит газа через Украину
23:02 15.01.2025
 
Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе

Помощник госсекретаря США Пайетт: Украина не возобновит транзит газа из России

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Украина никогда не возобновит транзит газа из России через свою территорию, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.
"Я убежден, что обратного пути не существует", — сказал он в ходе выступления в организации Atlantic Council* в Вашингтоне, комментируя прекращение транзита российского газа через Украину.
По словам Пайетт, в Европе наблюдается "конец зависимости" от российской энергетики, что приводит к "драматическому росту" собственной индустрии сжиженного природного газа в США.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
* организация признана нежелательной на территории России.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа
22:49
 
ПолитикаСШАУКРАИНАСПГтранзит газа через Украину
 
 
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