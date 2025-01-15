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Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе

Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе - 15.01.2025, ПРАЙМ

Украина не возобновит транзит российского газа, заявили в Госдепе

Украина никогда не возобновит транзит газа из России через свою территорию, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T23:02+0300

2025-01-15T23:02+0300

2025-01-15T23:02+0300

политика

сша

украина

спг

транзит газа через украину

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ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Украина никогда не возобновит транзит газа из России через свою территорию, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт."Я убежден, что обратного пути не существует", — сказал он в ходе выступления в организации Atlantic Council* в Вашингтоне, комментируя прекращение транзита российского газа через Украину. По словам Пайетт, в Европе наблюдается "конец зависимости" от российской энергетики, что приводит к "драматическому росту" собственной индустрии сжиженного природного газа в США. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. * организация признана нежелательной на территории России.

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сша, украина, спг, транзит газа через украину