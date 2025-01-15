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Туркмения поддерживает усилия по достижению мира в Афганистане

Туркмения поддерживает усилия по достижению мира в Афганистане - 15.01.2025, ПРАЙМ

Туркмения поддерживает усилия по достижению мира в Афганистане

Глава Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркмения поддерживает усилия по достижению мира и гражданского согласия | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T07:32+0300

2025-01-15T07:32+0300

2025-01-15T07:32+0300

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АШХАБАД, 15 янв – ПРАЙМ. Глава Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркмения поддерживает усилия по достижению мира и гражданского согласия в Афганистане, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". "Говоря о ситуации в Афганистане, Герой-Аркадаг (Гурбангулы Бердымухамедов – ред.) отметил, что Туркменистан как нейтральное государство поддерживает усилия по достижению мира и гражданского согласия, восстановлению экономической инфраструктуры и разрешению социальных вопросов в этой стране", – сказал он в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Председатель Народного совета отметил, что политика Туркмении в этом деле продуманная, она коррелирует с действиями новых властей Афганистана и объективными реалиями, диалог с правительством соседней страны поддерживается с учётом позиций ООН и международно признанных действующих подходов. Бердымухамедов напомнил, что с участием афганской стороны в Туркмении реализуются крупные экономические проекты. В их числе прокладка газопровода "Туркменистан – Афганистан – Пакистан - Индия", линии электропередачи по территории Афганистана в Пакистан, а также строительство железной дороги из Туркмении по афганскому маршруту. Кроме того, продолжил он, Туркмения в течение многих лет оказывает гуманитарную помощь населению Афганистана, за счёт собственных средств строит социальные объекты. "Подобная поддержка, несомненно, будет оказана и впредь", – заверил Бердымухамедов.

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мировая экономика, туркмения, афганистан, пакистан, антониу гутерреш, оон