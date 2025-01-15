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В Pegas Touristik оценили влияние высоких цен на отдых в Турции
В Pegas Touristik оценили влияние высоких цен на отдых в Турции - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Pegas Touristik оценили влияние высоких цен на отдых в Турции
Высокие цены на отдых в турецких отелях могут значительно повлиять на планы российских туристов и способствовать выбору других стран, в целом лето 2025 года... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:07+0300
2025-01-15T07:07+0300
2025-01-15T07:07+0300
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СТАМБУЛ, 15 янв - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Высокие цены на отдых в турецких отелях могут значительно повлиять на планы российских туристов и способствовать выбору других стран, в целом лето 2025 года будет сложным периодом, полным неопределенностей, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
"Что касается важнейшего для Турции российского рынка, летний сезон 2025 года будет сложным периодом, полным неопределенностей. Высокие цены на турецкие отели, вызванные инфляцией и падением курса лиры, могут способствовать тому, что российские туристы выберут курорты других стран", - заявил Санджар.
"Хотя в 2024 году раннее бронирование было обеспечено на уровне 45%, в этом году ожидается снижение спроса из-за неопределенной ситуации", - отметил эксперт.
По мнению Санджара, российские туристы могут откладывать планы на отпуск и отказаться от раннего бронирования из-за ситуации с курсом рубля и геополитической напряженности.
Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила в ноябре РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. По ее словам, туроператоры будут удовлетворены, если удастся сохранить на нынешнем уровне себестоимость отдыха на фоне высокой инфляции в стране.
Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.
За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек.
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туризм, бизнес, россия, турция, стамбул, pegas touristik, снг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул, Pegas Touristik, СНГ
В Pegas Touristik оценили влияние высоких цен на отдых в Турции
Туроператор Pegas Touristik: цены на отдых в Турции могут повлиять на планы россиян
СТАМБУЛ, 15 янв - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Высокие цены на отдых в турецких отелях могут значительно повлиять на планы российских туристов и способствовать выбору других стран, в целом лето 2025 года будет сложным периодом, полным неопределенностей, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
"Что касается важнейшего для Турции российского рынка, летний сезон 2025 года будет сложным периодом, полным неопределенностей. Высокие цены на турецкие отели, вызванные инфляцией и падением курса лиры, могут способствовать тому, что российские туристы выберут курорты других стран", - заявил Санджар.
"Хотя в 2024 году раннее бронирование было обеспечено на уровне 45%, в этом году ожидается снижение спроса из-за неопределенной ситуации", - отметил эксперт.
По мнению Санджара, российские туристы могут откладывать планы на отпуск и отказаться от раннего бронирования из-за ситуации с курсом рубля и геополитической напряженности.
Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила в ноябре РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. По ее словам, туроператоры будут удовлетворены, если удастся сохранить на нынешнем уровне себестоимость отдыха на фоне высокой инфляции в стране.
Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.
За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад - более 6,5 миллиона человек.