https://1prime.ru/20250115/turtsija-854203649.html

В Турции рассказали о конкуренции на российском рынке

В Турции рассказали о конкуренции на российском рынке - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Турции рассказали о конкуренции на российском рынке

Снятие санкций приведет к острой конкуренции на российском рынке, в том числе для турецких компаний, чувствующих себя сейчас вполне комфортно, заявил РИА... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T07:16+0300

2025-01-15T07:16+0300

2025-01-15T07:16+0300

бизнес

экономика

россия

анкара

москва

турция

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

владимир путин

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854203649.jpg?1736914619

АНКАРА, 15 янв - ПРАЙМ. Снятие санкций приведет к острой конкуренции на российском рынке, в том числе для турецких компаний, чувствующих себя сейчас вполне комфортно, заявил РИА Новости турецкий экономист Хикмет Байдар. Турецкие компании уверенно занимают места, освобожденные западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, об этом сообщила в начале года турецкая газета Dünya. По ее данным, турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники. "Пока действуют санкции (в отношении России), такая комфортная ситуация будет сохраняться", - заявил собеседник агентства. По его словам, ситуация кардинально измениться, когда западные санкции будут сняты с России. "А когда санкции будут сняты, условия станут более конкурентоспособными, тогда на плаву останутся сильные", - сказал Байдар. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны.

анкара

москва

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, анкара, москва, турция, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, владимир путин, мид