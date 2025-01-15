https://1prime.ru/20250115/turtsiya-854218489.html

В Турции оценили влияние атаки ВСУ на прокачку газа по "Турецкому потоку"

В Турции оценили влияние атаки ВСУ на прокачку газа по "Турецкому потоку" - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Турции оценили влияние атаки ВСУ на прокачку газа по "Турецкому потоку"

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар подтвердил, что ВСУ предприняли ранее атаку на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток". При этом он... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:30+0300

2025-01-15T15:30+0300

2025-01-15T15:30+0300

турция

россия

газопровод "турецкий поток"

атака беспилотников

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СТАМБУЛ, 15 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар подтвердил, что ВСУ предприняли ранее атаку на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток". При этом он отметил, что на поставках газа атака не сказалась. "Министр Байрактар подтвердил попытку Украины атаковать "Турецкий поток"", — сообщил телеканал NTV. По его словам, никаких проблем с прокачкой газа через газопровод после атаки не возникло и поставки газа продолжаются в тех же объемах. Ранее в Минобороны России сообщили, что киевский режим в субботу попытался атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы на Кубани с целью прекращения поставок газа в страны Европы, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе допущено не было.

https://1prime.ru/20250115/gaz-854218167.html

турция

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турция, россия, газопровод "турецкий поток", атака беспилотников