https://1prime.ru/20250115/udar-854212661.html

По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар

По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар - 15.01.2025, ПРАЙМ

По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар

Вооружённые силы РФ утром в среду, 15 января, нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками групповой удар по критически важным объектам... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:53+0300

2025-01-15T12:53+0300

2025-01-15T12:53+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вооружённые силы РФ утром в среду, 15 января, нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.

https://1prime.ru/20250113/ataka-854170959.html

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