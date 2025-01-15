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По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар
По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар - 15.01.2025, ПРАЙМ
По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар
Вооружённые силы РФ утром в среду, 15 января, нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками групповой удар по критически важным объектам... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:53+0300
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спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вооружённые силы РФ утром в среду, 15 января, нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.
https://1prime.ru/20250113/ataka-854170959.html
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украина, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Минобороны РФ
12:53 15.01.2025
 
По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар

ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вооружённые силы РФ утром в среду, 15 января, нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ
13 января, 22:57
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМинобороны РФ
 
 
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