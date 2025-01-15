https://1prime.ru/20250115/udar-854212661.html
По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар
По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар - 15.01.2025, ПРАЙМ
По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар
Вооружённые силы РФ утром в среду, 15 января, нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками групповой удар по критически важным объектам... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:53+0300
2025-01-15T12:53+0300
2025-01-15T12:53+0300
спецоперация на украине
украина
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/33/841803320_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_41da9c136abdafd237264c7d7fd79aea.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вооружённые силы РФ утром в среду, 15 января, нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.
https://1prime.ru/20250113/ataka-854170959.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/33/841803320_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_dd65ebcb22cc88bb0df8f75ac9acdef7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Минобороны РФ
По энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины, нанесен групповой удар
ВС России нанесли групповой удар по энергообъектам, снабжавшим ВПК Украины
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вооружённые силы РФ утром в среду, 15 января, нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.
В Брянской области силы ПВО пресекли массированную ракетную атаку ВСУ