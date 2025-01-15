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"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине - 15.01.2025, ПРАЙМ
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"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
Призыв Вашингтона снизить мобилизационный возраст в Украине только усилит недовольство населения и приведет к провалу. Таким мнением в материале на Substack... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T11:45+0300
2025-01-15T11:54+0300
политика
украина
запад
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Призыв Вашингтона снизить мобилизационный возраст в Украине только усилит недовольство населения и приведет к провалу. Таким мнением в материале на Substack поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Несмотря на то, что в США, по-видимому, существует двухпартийная поддержка принесения в жертву украинской молодежи, этот план глубоко ошибочный", - заметил он.По мнению Дизена, большинство украинцев поддерживает немедленные переговоры. Кроме того, новобранцы не смогут значительно улучшить ситуацию на поле боя.Дизен также предупредил, что Дональд Трамп может попытаться убедить Владимира Зеленского снизить возраст, но это только ухудшит ситуацию на Украине.Весной прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский уже снизил возраст до 25 лет.
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украина
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
11:45 15.01.2025 (обновлено: 11:54 15.01.2025)
 
"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине

Дизен: желание США снизить возраст мобилизации на Украине станет ошибкой

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Призыв Вашингтона снизить мобилизационный возраст в Украине только усилит недовольство населения и приведет к провалу. Таким мнением в материале на Substack поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Несмотря на то, что в США, по-видимому, существует двухпартийная поддержка принесения в жертву украинской молодежи, этот план глубоко ошибочный", - заметил он.
По мнению Дизена, большинство украинцев поддерживает немедленные переговоры. Кроме того, новобранцы не смогут значительно улучшить ситуацию на поле боя.
Дизен также предупредил, что Дональд Трамп может попытаться убедить Владимира Зеленского снизить возраст, но это только ухудшит ситуацию на Украине.
Весной прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский уже снизил возраст до 25 лет.
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