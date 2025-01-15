https://1prime.ru/20250115/ukraina-854209653.html
"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
Призыв Вашингтона снизить мобилизационный возраст в Украине только усилит недовольство населения и приведет к провалу. Таким мнением в материале на Substack... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T11:45+0300
2025-01-15T11:45+0300
2025-01-15T11:54+0300
политика
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Призыв Вашингтона снизить мобилизационный возраст в Украине только усилит недовольство населения и приведет к провалу. Таким мнением в материале на Substack поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Несмотря на то, что в США, по-видимому, существует двухпартийная поддержка принесения в жертву украинской молодежи, этот план глубоко ошибочный", - заметил он.По мнению Дизена, большинство украинцев поддерживает немедленные переговоры. Кроме того, новобранцы не смогут значительно улучшить ситуацию на поле боя.Дизен также предупредил, что Дональд Трамп может попытаться убедить Владимира Зеленского снизить возраст, но это только ухудшит ситуацию на Украине.Весной прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский уже снизил возраст до 25 лет.
https://1prime.ru/20250113/bayden-854170816.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад
"Станет ошибкой". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
Дизен: желание США снизить возраст мобилизации на Украине станет ошибкой
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ.
Призыв Вашингтона снизить мобилизационный возраст в Украине только усилит недовольство населения и приведет к провалу. Таким мнением в материале на Substack
поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Несмотря на то, что в США, по-видимому, существует двухпартийная поддержка принесения в жертву украинской молодежи, этот план глубоко ошибочный", - заметил он.
По мнению Дизена, большинство украинцев поддерживает немедленные переговоры. Кроме того, новобранцы не смогут значительно улучшить ситуацию на поле боя.
Дизен также предупредил, что Дональд Трамп может попытаться убедить Владимира Зеленского снизить возраст, но это только ухудшит ситуацию на Украине.
Весной прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский уже снизил возраст до 25 лет.
Байден заявил, что Запад не может отказаться от помощи Украине