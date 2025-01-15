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Рубль воспрял духом: ему пришли на помощь - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Рубль воспрял духом: ему пришли на помощь
Рубль воспрял духом: ему пришли на помощь - 15.01.2025, ПРАЙМ
Рубль воспрял духом: ему пришли на помощь
С начала первой рабочей недели этого года возобновились валютные операции ЦБ в рамах зеркалирования покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. В первом... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:29+0300
2025-01-15T17:29+0300
мнения аналитиков
рынки
владимир брагин
минфин
курсы валют
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. С начала первой рабочей недели этого года возобновились валютные операции ЦБ в рамах зеркалирования покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. В первом полугодии нерегулярные продажи составят 8,86 млрд рублей в день, что лишь немногим больше, чем 8,4 млрд рублей ежедневно в июле—декабре 2024 года. Минфин в январе сократит ежедневный объем покупок валюты почти на четверть, до 4,1 млрд рублей ежедневно. В декабре ежедневный объем операций составлял 5,4 млрд рублей, то есть на 24% больше новых планов. В результате объем чистых продаж составит 4,76 млрд рублей в день, что окажет небольшую поддержку курсу рубля. Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил, что в следующем году регулятор намерен сохранить принцип равномерности проведения отложенных покупок валюты. Донастройка расчета курса рубля Банк России поменял методологию расчета официального курса рубля. Ранее ЦБ обновлял ее в августе, предложив отсекать крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона, а также учитывать официальные курсы других центробанков. На этот раз регулятор будет рассчитывать официальный курс как средневзвешенный по объему из трех источников — биржевых торгов, межбанковских внебиржевых сделок с центральным клирингом и без него. В случае, если расчет невозможен, будут использоваться данные с цифровых платформ и официальные курсы других ЦБ. Таким образом, Банк России расширил источники данных для расчета курса и ввел усреднение, что позволит сгладить волатильность курса, обеспечить его большую прозрачность и репрезентативность. В базовом сценарии курс рубля будет в пределах USD/RUB 95, обеспечивая торговый профицит и инфляционное давление. Главный фактор курса — политика ЦБ РФ в отношении рубля. Евро в 2025 году продолжит двигаться к паритету, вероятный диапазон — от EUR/USD 0,9 до EUR/USD 1,05 в зависимости от состояния экономики региона. Автор: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
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Владимир Брагин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынки, владимир брагин, минфин, курсы валют
Мнения аналитиков, Рынки, Владимир Брагин, Минфин, Курсы валют
17:29 15.01.2025
 
Рубль воспрял духом: ему пришли на помощь

Аналитик Брагин: сокращение покупки валют Минфином укрепит рубль

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Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»
Владимир Брагин
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. С начала первой рабочей недели этого года возобновились валютные операции ЦБ в рамах зеркалирования покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. В первом полугодии нерегулярные продажи составят 8,86 млрд рублей в день, что лишь немногим больше, чем 8,4 млрд рублей ежедневно в июле—декабре 2024 года.
Минфин в январе сократит ежедневный объем покупок валюты почти на четверть, до 4,1 млрд рублей ежедневно. В декабре ежедневный объем операций составлял 5,4 млрд рублей, то есть на 24% больше новых планов.
В результате объем чистых продаж составит 4,76 млрд рублей в день, что окажет небольшую поддержку курсу рубля.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил, что в следующем году регулятор намерен сохранить принцип равномерности проведения отложенных покупок валюты.

Донастройка расчета курса рубля

Банк России поменял методологию расчета официального курса рубля. Ранее ЦБ обновлял ее в августе, предложив отсекать крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона, а также учитывать официальные курсы других центробанков.
На этот раз регулятор будет рассчитывать официальный курс как средневзвешенный по объему из трех источников — биржевых торгов, межбанковских внебиржевых сделок с центральным клирингом и без него.
В случае, если расчет невозможен, будут использоваться данные с цифровых платформ и официальные курсы других ЦБ. Таким образом, Банк России расширил источники данных для расчета курса и ввел усреднение, что позволит сгладить волатильность курса, обеспечить его большую прозрачность и репрезентативность.
В базовом сценарии курс рубля будет в пределах USD/RUB 95, обеспечивая торговый профицит и инфляционное давление. Главный фактор курса — политика ЦБ РФ в отношении рубля. Евро в 2025 году продолжит двигаться к паритету, вероятный диапазон — от EUR/USD 0,9 до EUR/USD 1,05 в зависимости от состояния экономики региона.
Автор: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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