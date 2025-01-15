Рубль воспрял духом: ему пришли на помощь

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. С начала первой рабочей недели этого года возобновились валютные операции ЦБ в рамах зеркалирования покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. В первом полугодии нерегулярные продажи составят 8,86 млрд рублей в день, что лишь немногим больше, чем 8,4 млрд рублей ежедневно в июле—декабре 2024 года. Минфин в январе сократит ежедневный объем покупок валюты почти на четверть, до 4,1 млрд рублей ежедневно. В декабре ежедневный объем операций составлял 5,4 млрд рублей, то есть на 24% больше новых планов. В результате объем чистых продаж составит 4,76 млрд рублей в день, что окажет небольшую поддержку курсу рубля. Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил, что в следующем году регулятор намерен сохранить принцип равномерности проведения отложенных покупок валюты. Донастройка расчета курса рубля Банк России поменял методологию расчета официального курса рубля. Ранее ЦБ обновлял ее в августе, предложив отсекать крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона, а также учитывать официальные курсы других центробанков. На этот раз регулятор будет рассчитывать официальный курс как средневзвешенный по объему из трех источников — биржевых торгов, межбанковских внебиржевых сделок с центральным клирингом и без него. В случае, если расчет невозможен, будут использоваться данные с цифровых платформ и официальные курсы других ЦБ. Таким образом, Банк России расширил источники данных для расчета курса и ввел усреднение, что позволит сгладить волатильность курса, обеспечить его большую прозрачность и репрезентативность. В базовом сценарии курс рубля будет в пределах USD/RUB 95, обеспечивая торговый профицит и инфляционное давление. Главный фактор курса — политика ЦБ РФ в отношении рубля. Евро в 2025 году продолжит двигаться к паритету, вероятный диапазон — от EUR/USD 0,9 до EUR/USD 1,05 в зависимости от состояния экономики региона. Автор: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. С начала первой рабочей недели этого года возобновились валютные операции ЦБ в рамах зеркалирования покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. В первом полугодии нерегулярные продажи составят 8,86 млрд рублей в день, что лишь немногим больше, чем 8,4 млрд рублей ежедневно в июле—декабре 2024 года.
Минфин в январе сократит ежедневный объем покупок валюты почти на четверть, до 4,1 млрд рублей ежедневно. В декабре ежедневный объем операций составлял 5,4 млрд рублей, то есть на 24% больше новых планов.
В результате объем чистых продаж составит 4,76 млрд рублей в день, что окажет небольшую поддержку курсу рубля.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил, что в следующем году регулятор намерен сохранить принцип равномерности проведения отложенных покупок валюты.
Донастройка расчета курса рубля
Банк России поменял методологию расчета официального курса рубля. Ранее ЦБ обновлял ее в августе, предложив отсекать крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона, а также учитывать официальные курсы других центробанков.
На этот раз регулятор будет рассчитывать официальный курс как средневзвешенный по объему из трех источников — биржевых торгов, межбанковских внебиржевых сделок с центральным клирингом и без него.
В случае, если расчет невозможен, будут использоваться данные с цифровых платформ и официальные курсы других ЦБ. Таким образом, Банк России расширил источники данных для расчета курса и ввел усреднение, что позволит сгладить волатильность курса, обеспечить его большую прозрачность и репрезентативность.
В базовом сценарии курс рубля будет в пределах USD/RUB 95, обеспечивая торговый профицит и инфляционное давление. Главный фактор курса — политика ЦБ РФ в отношении рубля. Евро в 2025 году продолжит двигаться к паритету, вероятный диапазон — от EUR/USD 0,9 до EUR/USD 1,05 в зависимости от состояния экономики региона.
Автор: Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
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