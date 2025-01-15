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ВЭФ назвал главный глобальный риск 2025 года

ВЭФ назвал главный глобальный риск 2025 года - 15.01.2025, ПРАЙМ

ВЭФ назвал главный глобальный риск 2025 года

Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал вооруженный конфликт главным глобальным риском 2025 года, следует из опубликованного организацией "Доклада о... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T13:49+0300

2025-01-15T13:49+0300

2025-01-15T13:49+0300

экономика

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал вооруженный конфликт главным глобальным риском 2025 года, следует из опубликованного организацией "Доклада о глобальных рисках". "Почти четверть респондентов (23%) выбрали затрагивающие государства вооруженные конфликты (прокси-войны, гражданские войны, перевороты, терроризм и т. д.) в качестве главного риска на 2025 год. По сравнению с прошлым годом, этот риск поднялся с восьмого на первое место в рейтинге", - говорится в докладе. Второе место заняли экстремальные погодные явления - этот вариант выбрали 14% респондентов, третье - геоэкономическая конфронтация (8%). Среди других глобальных рисков на 2025 год выделены дезинформация, поляризация общества, экономический спад, критические изменения в системе Земли, отсутствие экономических возможностей или безработица, нарушения прав человека и/или гражданских свобод, а также неравенство. При этом в долгосрочной перспективе, по состоянию на 2035 год, первые четыре места в рейтинге глобальных рисков занимают экологические риски: экстремальные погодные явления, потеря биоразнообразия и разрушение экосистемы, критические изменения в системе Земли, а также нехватка природных ресурсов. Исследование проводилось в период со второго сентября по 18 октября 2024 года, в нем приняли участие более 900 экспертов со всего мира.

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