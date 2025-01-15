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В Японии зафиксировали значительный рост числа туристов из России и Китая - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В Японии зафиксировали значительный рост числа туристов из России и Китая
В Японии зафиксировали значительный рост числа туристов из России и Китая - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Японии зафиксировали значительный рост числа туристов из России и Китая
Рост туризма из России и Китая в Японию в 2024 году по сравнению с 2023 годом оказался самым значительным – на 136,6% стало больше российских туристов и на... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:02+0300
2025-01-15T14:02+0300
экономика
япония
туризм
бизнес
китай
россия
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ТОКИО, 15 янв – ПРАЙМ. Рост туризма из России и Китая в Японию в 2024 году по сравнению с 2023 годом оказался самым значительным – на 136,6% стало больше российских туристов и на 187,9% туристов из Китая, следует из данных, обнародованных правительственной организации по туризму Японии. Однако в абсолютных цифрах больше всего в Японию приехало гостей из Южной Кореи – 8,8 миллиона, это на 26,6% больше, чем годом ранее. Из Китая – 6,98 миллиона, что на 187,9% больше, чем годом ранее. Из России в Японию приехали 99 тысяч человек, что на 136,6% больше показателей 2023 года. В целом год оказался рекордным для въездного туризма – страну посетили 36,86 миллиона иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в прошлом году и на 15,6% выше показателей допандемийного 2019 года, который до сих пор считался рекордным. Иностранные туристы потратили в Японии 8,14 триллиона иен (51 миллиард долларов), что в национальной валюте также стало самым высоким уровнем.
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япония, туризм, бизнес, китай, россия
Экономика, ЯПОНИЯ, Туризм, Бизнес, КИТАЙ, РОССИЯ
14:02 15.01.2025
 
В Японии зафиксировали значительный рост числа туристов из России и Китая

Власти Японии: рост числа туристов из РФ и КНР в 2024 г стал самым значительным

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
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ТОКИО, 15 янв – ПРАЙМ. Рост туризма из России и Китая в Японию в 2024 году по сравнению с 2023 годом оказался самым значительным – на 136,6% стало больше российских туристов и на 187,9% туристов из Китая, следует из данных, обнародованных правительственной организации по туризму Японии.
Однако в абсолютных цифрах больше всего в Японию приехало гостей из Южной Кореи – 8,8 миллиона, это на 26,6% больше, чем годом ранее. Из Китая – 6,98 миллиона, что на 187,9% больше, чем годом ранее. Из России в Японию приехали 99 тысяч человек, что на 136,6% больше показателей 2023 года.
В целом год оказался рекордным для въездного туризма – страну посетили 36,86 миллиона иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в прошлом году и на 15,6% выше показателей допандемийного 2019 года, который до сих пор считался рекордным.
Иностранные туристы потратили в Японии 8,14 триллиона иен (51 миллиард долларов), что в национальной валюте также стало самым высоким уровнем.
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Япония расширила антироссийские санкции
10 января, 11:47
 
ЭкономикаЯПОНИЯТуризмБизнесКИТАЙРОССИЯ
 
 
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