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Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились до минимума

Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились до минимума - 15.01.2025, ПРАЙМ

Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились до минимума

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре снизились на 20,1 миллиона баррелей,... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:08+0300

2025-01-15T12:08+0300

2025-01-15T12:08+0300

энергетика

мэа

нефтяные запасы оэср

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре снизились на 20,1 миллиона баррелей, до 2,749 миллиарда баррелей, минимального значения с августа 2022 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "В ноябре коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР сократились на 20,1 миллиона баррелей, до 2749,2 миллиона баррелей, что на 118,3 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего показателя. Три месяца сокращения запасов подряд, начиная с августа, привели к тому, что коммерческие запасы ОЭСР достигли самого низкого уровня с августа 2022 года", - говорится в докладе. Общие мировые нефтяные запасы в ноябре выросли впервые с мая - на 12,2 миллиона баррелей, до 7,655 миллиарда баррелей, сказано в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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мэа, нефтяные запасы оэср