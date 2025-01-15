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Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились до минимума - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились до минимума
Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились до минимума - 15.01.2025, ПРАЙМ
Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились до минимума
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре снизились на 20,1 миллиона баррелей,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:08+0300
2025-01-15T12:08+0300
энергетика
мэа
нефтяные запасы оэср
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре снизились на 20,1 миллиона баррелей, до 2,749 миллиарда баррелей, минимального значения с августа 2022 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "В ноябре коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР сократились на 20,1 миллиона баррелей, до 2749,2 миллиона баррелей, что на 118,3 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего показателя. Три месяца сокращения запасов подряд, начиная с августа, привели к тому, что коммерческие запасы ОЭСР достигли самого низкого уровня с августа 2022 года", - говорится в докладе. Общие мировые нефтяные запасы в ноябре выросли впервые с мая - на 12,2 миллиона баррелей, до 7,655 миллиарда баррелей, сказано в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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мэа, нефтяные запасы оэср
Энергетика, МЭА, нефтяные запасы ОЭСР
12:08 15.01.2025
 
Коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились до минимума

МЭА: коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР снизились до минимума с 2022 года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре снизились на 20,1 миллиона баррелей, до 2,749 миллиарда баррелей, минимального значения с августа 2022 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"В ноябре коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР сократились на 20,1 миллиона баррелей, до 2749,2 миллиона баррелей, что на 118,3 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего показателя. Три месяца сокращения запасов подряд, начиная с августа, привели к тому, что коммерческие запасы ОЭСР достигли самого низкого уровня с августа 2022 года", - говорится в докладе.
Общие мировые нефтяные запасы в ноябре выросли впервые с мая - на 12,2 миллиона баррелей, до 7,655 миллиарда баррелей, сказано в докладе.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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