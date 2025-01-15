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Биржевая цена золота превысила 2700 долларов за унцию
Биржевая цена золота превысила 2700 долларов за унцию - 15.01.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена золота превысила 2700 долларов за унцию
Стоимость золота в среду вечером растет после публикации статистики потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T18:52+0300
2025-01-15T18:52+0300
2025-01-15T18:52+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет после публикации статистики потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.45 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 19,76 доллара, или на 0,73%, до 2 702,06 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 2,45%, до 31,095 доллара за унцию. Инфляция в США по итогам прошлого года ускорилась до 2,9% с 2,7% годовых месяцем ранее. В том числе за декабрь индекс потребительских цен вырос на 0,4%. Базовая годовая инфляция за год составила 3,2%, прогноз составлял 3,3%. Эта статистика может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, что, в свою очередь, отражается на котировках золота. По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают первое понижение учетной ставки ФРС в этом году в июне.
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comex, биржевые торги, биржевые цены на золото
Экономика, Comex, биржевые торги, биржевые цены на золото
Биржевая цена золота превысила 2700 долларов за унцию
Цена золота выросла до $2702,06 за унцию после выхода данных об инфляции в США
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет после публикации статистики потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.45 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 19,76 доллара, или на 0,73%, до 2 702,06 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 2,45%, до 31,095 доллара за унцию.
Инфляция в США по итогам прошлого года ускорилась до 2,9% с 2,7% годовых месяцем ранее. В том числе за декабрь индекс потребительских цен вырос на 0,4%. Базовая годовая инфляция за год составила 3,2%, прогноз составлял 3,3%.
Эта статистика может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, что, в свою очередь, отражается на котировках золота. По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают первое понижение учетной ставки ФРС в этом году в июне.