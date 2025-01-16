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Путин поручил простимулировать размещение на рынке акций российских фирм
Путин поручил простимулировать размещение на рынке акций российских фирм - 16.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил простимулировать размещение на рынке акций российских фирм
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских фирм на внутреннем рынке... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:10+0300
2025-01-16T17:10+0300
2025-01-16T17:16+0300
россия
владимир путин
акции
российский рынок акций
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских фирм на внутреннем рынке. Соответствующий доклад нужно представить до 1 марта.Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ с Банком России: принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке, увязав возможность предоставления таким обществам (в том числе обществам с государственным участием) государственной поддержки с их выходом на рынок капитала", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Кроме того, Путин поручил кабмину совместно с ЦБ простимулировать повышение спроса на акции российских акционерных обществ.Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Банком России... принять дополнительные меры, стимулирующие повышение спроса на акции российских акционерных обществ, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности акционерных обществ, размещающих акции на российском финансовом рынке", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад также должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода. Ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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россия, владимир путин, акции, российский рынок акций
РОССИЯ, Владимир Путин, Акции, российский рынок акций
Путин поручил простимулировать размещение на рынке акций российских фирм
Путин поручил кабмину и ЦБ простимулировать размещение на рынке акций фирм из РФ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских фирм на внутреннем рынке. Соответствующий доклад нужно представить до 1 марта.
Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ с Банком России: принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке, увязав возможность предоставления таким обществам (в том числе обществам с государственным участием) государственной поддержки с их выходом на рынок капитала", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Кроме того, Путин поручил кабмину совместно с ЦБ простимулировать повышение спроса на акции российских акционерных обществ.
Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Банком России... принять дополнительные меры, стимулирующие повышение спроса на акции российских акционерных обществ, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности акционерных обществ, размещающих акции на российском финансовом рынке", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад также должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода. Ответственными лицами назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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