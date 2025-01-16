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Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза" - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250116/aktsii-854260570.html
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза" - 16.01.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза"
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", следует из сообщения... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:36+0300
2025-01-16T18:36+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
сургутнефтегаз
мосбиржа
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 16.01.2025, 17.58 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 26,84) и диапазона оценки рыночных рисков (до 29,1483 рубля, эквивалентно ставке 25%) ценной бумаги SNGS (Сургнфгз)", - говорится в сообщении. К 18.19 мск акции "Сургутнефтегаза" росли на 5,49%, до 25,26 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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российский рынок акций, биржевые торги, сургутнефтегаз, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Сургутнефтегаз, Мосбиржа
18:36 16.01.2025
 
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Сургутнефтегаза"

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 16.01.2025, 17.58 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 26,84) и диапазона оценки рыночных рисков (до 29,1483 рубля, эквивалентно ставке 25%) ценной бумаги SNGS (Сургнфгз)", - говорится в сообщении.
К 18.19 мск акции "Сургутнефтегаза" росли на 5,49%, до 25,26 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгиСургутнефтегазМосбиржа
 
 
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