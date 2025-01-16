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Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза" - 16.01.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза"
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", следует из сообщения... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:36+0300
2025-01-16T18:36+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 16.01.2025, 17.58 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 26,84) и диапазона оценки рыночных рисков (до 29,1483 рубля, эквивалентно ставке 25%) ценной бумаги SNGS (Сургнфгз)", - говорится в сообщении. К 18.19 мск акции "Сургутнефтегаза" росли на 5,49%, до 25,26 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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российский рынок акций, биржевые торги, сургутнефтегаз, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Сургутнефтегаз, Мосбиржа
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Сургутнефтегаза"
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 16.01.2025, 17.58 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 26,84) и диапазона оценки рыночных рисков (до 29,1483 рубля, эквивалентно ставке 25%) ценной бумаги SNGS (Сургнфгз)", - говорится в сообщении.
К 18.19 мск акции "Сургутнефтегаза" росли на 5,49%, до 25,26 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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