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Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза" - 16.01.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Сургутнефтегаза"

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", следует из сообщения... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T18:36+0300

2025-01-16T18:36+0300

2025-01-16T18:36+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих обыкновенных акций "Сургутнефтегаза", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 16.01.2025, 17.58 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 26,84) и диапазона оценки рыночных рисков (до 29,1483 рубля, эквивалентно ставке 25%) ценной бумаги SNGS (Сургнфгз)", - говорится в сообщении. К 18.19 мск акции "Сургутнефтегаза" росли на 5,49%, до 25,26 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

https://1prime.ru/20250114/zoloto-854195733.html

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российский рынок акций, биржевые торги, сургутнефтегаз, мосбиржа