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"АльфаСтрахование" установило рекорд по выплатам при задержках рейсов - 16.01.2025, ПРАЙМ
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"АльфаСтрахование" установило рекорд по выплатам при задержках рейсов
"АльфаСтрахование" установило рекорд по выплатам при задержках рейсов - 16.01.2025, ПРАЙМ
"АльфаСтрахование" установило рекорд по выплатам при задержках рейсов
"АльфаСтрахование" установила рекорд по моментальным выплатам при задержках вылетов в новогодние праздники - более 14 миллионов рублей в адрес 4,5 тысячи... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T06:30+0300
2025-01-16T06:30+0300
бизнес
финансы
москва
санкт-петербург
псковская область
альфастрахование
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "АльфаСтрахование" установила рекорд по моментальным выплатам при задержках вылетов в новогодние праздники - более 14 миллионов рублей в адрес 4,5 тысячи клиентов, сообщили РИА Новости в компании "АльфаСтрахование" в новогодние праздники зафиксировала рекорд моментальных выплат при задержках и отменах рейсов. Сервисом воспользовались более 4,5 тысячи человек – они получили более 14 миллионов рублей. Таким образом, сумма выплат клиентам увеличилась почти втрое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - говорится в сообщении компании. Компания отмечает, что сильный снегопад, вызванный циклоном "Чарли", привел к массовым задержкам и отменам рейсов в Санкт-Петербурге. Циклон также оставил жителей Псковской области без света. В новогодние праздники пассажиры столкнулись с многочисленными задержками вылетов в Москве, Норильске, Калининграде и Казани, сообщает компания. "АльфаCтрахование" использует собственную разработанную систему моментальных выплат – обращаться самостоятельно пассажиру не нужно. Мы проверяем статус рейса в режиме реального времени и отправляем смс клиенту для получения выплаты… При этом клиенту не нужно сообщать о задержке рейса в страховую компанию и собирать документы. Система автоматически отслеживает рейс застрахованного пассажира, самостоятельно направляет ему информацию о зафиксированном страховом случае", - уточняется в пресс-релизе.
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бизнес, финансы, москва, санкт-петербург, псковская область, альфастрахование
Бизнес, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АльфаСтрахование
06:30 16.01.2025
 
"АльфаСтрахование" установило рекорд по выплатам при задержках рейсов

"АльфаСтрахование" установило рекорд по выплатам при задержках вылетов в праздники

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "АльфаСтрахование" установила рекорд по моментальным выплатам при задержках вылетов в новогодние праздники - более 14 миллионов рублей в адрес 4,5 тысячи клиентов, сообщили РИА Новости в компании
"АльфаСтрахование" в новогодние праздники зафиксировала рекорд моментальных выплат при задержках и отменах рейсов. Сервисом воспользовались более 4,5 тысячи человек – они получили более 14 миллионов рублей. Таким образом, сумма выплат клиентам увеличилась почти втрое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - говорится в сообщении компании.
Компания отмечает, что сильный снегопад, вызванный циклоном "Чарли", привел к массовым задержкам и отменам рейсов в Санкт-Петербурге. Циклон также оставил жителей Псковской области без света. В новогодние праздники пассажиры столкнулись с многочисленными задержками вылетов в Москве, Норильске, Калининграде и Казани, сообщает компания.
"АльфаCтрахование" использует собственную разработанную систему моментальных выплат – обращаться самостоятельно пассажиру не нужно. Мы проверяем статус рейса в режиме реального времени и отправляем смс клиенту для получения выплаты… При этом клиенту не нужно сообщать о задержке рейса в страховую компанию и собирать документы. Система автоматически отслеживает рейс застрахованного пассажира, самостоятельно направляет ему информацию о зафиксированном страховом случае", - уточняется в пресс-релизе.
 
БизнесФинансыМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬАльфаСтрахование
 
 
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