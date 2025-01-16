https://1prime.ru/20250116/anapa-854261406.html

У пирсов вдоль пляжей Анапы обнаружили мазут

У пирсов вдоль пляжей Анапы обнаружили мазут - 16.01.2025, ПРАЙМ

У пирсов вдоль пляжей Анапы обнаружили мазут

Фрагменты мазута были найдены на морском дне у пирсов Анапы. Об этом сообщили сообщили в оперштабе Кубани. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T18:55+0300

2025-01-16T18:55+0300

2025-01-16T18:55+0300

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кубань

мазут

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КРАСНОДАР, 16 янв - ПРАЙМ. Фрагменты мазута были найдены на морском дне у пирсов Анапы. Об этом сообщили сообщили в оперштабе Кубани. Отмечается, что у основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. "Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха. Шестнадцатого января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы Кубань-СПАС, которые подтвердили наличие нефтепродуктов", — сказано в сообщении. По данным оперштаба на четырех участках под пирсом куски мазута зацепились за столбы и балки, а затем легли на дно. Водолазы проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно. По словам спасателя "Кубань-СПАС" Александра Фетчинкова, толщина мазутных пятен составляет несколько сантиметров. Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды, его "можно руками, грубо говоря, брать и лепить". "Что-то будем в этом направлении думать", — передает оперштаб слова Фетчинкова. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

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россия, анапа, кубань, мазут