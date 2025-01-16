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Россия и Оман обсудили открытие новых авиарейсов - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Россия и Оман обсудили открытие новых авиарейсов
Россия и Оман обсудили открытие новых авиарейсов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Россия и Оман обсудили открытие новых авиарейсов
Министр транспорта РФ Роман Старовойт обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Султаната Оман в Российской Федерации Хамудом Салимом Абдуллой Аль-Тувайхом... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:21+0300
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оман
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Султаната Оман в Российской Федерации Хамудом Салимом Абдуллой Аль-Тувайхом открытие новых авиарейсов между городами России и Маскатом, сообщил Минтранс. Представители России и Омана провели встречу, где обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и транспортного образования. "Обсудили вопросы воздушного сообщения, в частности, открытие новых рейсов между Маскатом и городами России", - рассказал Минтранс. Там добавили, что страны создают благоприятные условия для эффективной работы морского транспорта. Также подняли вопросы развития международного транспортного коридора "Север - Юг". "Оман является одним из важнейших партнеров России на востоке. Уверен, что при Вашем непосредственном участии мы сможем выстроить эффективное взаимодействие между нашими странами в транспортной отрасли", - отметил Старовойт.
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россия, оман
РОССИЯ, ОМАН
17:21 16.01.2025
 
Россия и Оман обсудили открытие новых авиарейсов

Россия и Оман обсудили открытие новых авиарейсов между странами

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Султаната Оман в Российской Федерации Хамудом Салимом Абдуллой Аль-Тувайхом открытие новых авиарейсов между городами России и Маскатом, сообщил Минтранс.
Представители России и Омана провели встречу, где обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и транспортного образования.
"Обсудили вопросы воздушного сообщения, в частности, открытие новых рейсов между Маскатом и городами России", - рассказал Минтранс.
Там добавили, что страны создают благоприятные условия для эффективной работы морского транспорта.
Также подняли вопросы развития международного транспортного коридора "Север - Юг".
"Оман является одним из важнейших партнеров России на востоке. Уверен, что при Вашем непосредственном участии мы сможем выстроить эффективное взаимодействие между нашими странами в транспортной отрасли", - отметил Старовойт.
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8 января, 11:32
 
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