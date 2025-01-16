https://1prime.ru/20250116/aviareysy-854257377.html

Россия и Оман обсудили открытие новых авиарейсов

Россия и Оман обсудили открытие новых авиарейсов - 16.01.2025, ПРАЙМ

Россия и Оман обсудили открытие новых авиарейсов

Министр транспорта РФ Роман Старовойт обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Султаната Оман в Российской Федерации Хамудом Салимом Абдуллой Аль-Тувайхом... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:21+0300

2025-01-16T17:21+0300

2025-01-16T17:21+0300

россия

оман

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Султаната Оман в Российской Федерации Хамудом Салимом Абдуллой Аль-Тувайхом открытие новых авиарейсов между городами России и Маскатом, сообщил Минтранс. Представители России и Омана провели встречу, где обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и транспортного образования. "Обсудили вопросы воздушного сообщения, в частности, открытие новых рейсов между Маскатом и городами России", - рассказал Минтранс. Там добавили, что страны создают благоприятные условия для эффективной работы морского транспорта. Также подняли вопросы развития международного транспортного коридора "Север - Юг". "Оман является одним из важнейших партнеров России на востоке. Уверен, что при Вашем непосредственном участии мы сможем выстроить эффективное взаимодействие между нашими странами в транспортной отрасли", - отметил Старовойт.

https://1prime.ru/20250108/oman-854074554.html

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россия, оман