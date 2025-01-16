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Банк БРИКС выпустил пятилетние панда-бонды

Банк БРИКС выпустил пятилетние панда-бонды - 16.01.2025, ПРАЙМ

Банк БРИКС выпустил пятилетние панда-бонды

Новый банк развития (НБР) БРИКС выпустил пятилетние панда-облигации на сумму 6 миллиардов юаней (около 835 миллионов долларов по курсу ЦБ КНР) на межбанковском... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T09:06+0300

2025-01-16T09:06+0300

2025-01-16T09:06+0300

экономика

новый банк развития брикс

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ПЕКИН, 16 янв - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС выпустил пятилетние панда-облигации на сумму 6 миллиардов юаней (около 835 миллионов долларов по курсу ЦБ КНР) на межбанковском рынке облигаций Китая, следует из заявления НБР. Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте НБР, чистые доходы от продажи облигаций будут направлены на финансирование проектов инфраструктуры и устойчивого развития, которые приносят пользу его странам-членам и поспособствуют достижению целей устойчивого развития. Выпуск облигаций, как заявляют в НБР, привлек интерес более 20 инвесторов из разных стран, включая центральные банки, официальные учреждения, страховые компании. На сегодняшний день общая сумма панда-облигаций, выпущенных НБР, достигла 61,5 миллиарда юаней (около 8,56 миллиарда долларов). Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

https://1prime.ru/20250115/rabota-854219556.html

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