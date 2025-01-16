https://1prime.ru/20250116/bank-854241692.html

Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам

Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам - 16.01.2025, ПРАЙМ

Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам

Средние ставки топ-10 банков приблизились в декабре к 22%, однако уже сейчас максимальные ставки достигают 30%, что значительно выше ключевой ставки ЦБ. Это... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T11:23+0300

2025-01-16T11:23+0300

2025-01-16T11:24+0300

банки

финансы

банковский вклад

ставки по вкладам

банковские вклады

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_0:161:2839:1758_1920x0_80_0_0_2ebe2bb2ed0668a50cbdfc2b8b530701.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Средние ставки топ-10 банков приблизились в декабре к 22%, однако уже сейчас максимальные ставки достигают 30%, что значительно выше ключевой ставки ЦБ. Это происходит ради привлечения клиентов, пишет РБК.По данным экспертов издания, такое опережение банковских ставок по вкладам ключевой ставки отмечается впервые за два с половиной года. Связано оно с высокой конкуренцией – кредитные организации соревнуются за внимание клиентов, дополняя ставки иными преимуществами. Сейчас подобные программы предлагают более 170 банков.Кроме того, формируется новая тенденция – ставки по среднесрочным депозитам превышают краткосрочные и долгосрочные. На полгода и год они выше, чем на три месяца. Это новый тренд – в прошлом году вплоть до ноября-декабря краткосрочные ставки были наиболее привлекательными. Очевидно, что кредитные организации не ждут скорого смягчения денежно-кредитной политики регулятора, указывают эксперты.В то же время, максимальные проценты предлагают не всем, а в основном новым вкладчикам или "особым" клиентам – с большими деньгами или оформившим подписку на другие продукты. Бывает, что под 25-30% могут открыть вклад лишь участники программы долгосрочных сбережений. В этом случае половина их денег остается на вкладе, а другая уходит в инвестиции на 10-15 лет.Встречаются и так называемые лестничные ставки, когда высокий процент действует в первые пару месяцев, а на весь оставшийся срок снижается. Таким образом банки тоже привлекают вкладчиков, которым следует иметь это в виду.В целом ставка по вкладам в районе 23-25% годовых беспрецедентно высока для нашего рынка и скоро начнет постепенно снижаться, заключают опрошенные изданием аналитики.

https://1prime.ru/20250109/vklad-853913941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банковский вклад, ставки по вкладам, банковские вклады