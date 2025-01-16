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Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам
Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам - 16.01.2025, ПРАЙМ
Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам
Средние ставки топ-10 банков приблизились в декабре к 22%, однако уже сейчас максимальные ставки достигают 30%, что значительно выше ключевой ставки ЦБ. Это... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:23+0300
2025-01-16T11:24+0300
банки
финансы
банковский вклад
ставки по вкладам
банковские вклады
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Средние ставки топ-10 банков приблизились в декабре к 22%, однако уже сейчас максимальные ставки достигают 30%, что значительно выше ключевой ставки ЦБ. Это происходит ради привлечения клиентов, пишет РБК.По данным экспертов издания, такое опережение банковских ставок по вкладам ключевой ставки отмечается впервые за два с половиной года. Связано оно с высокой конкуренцией – кредитные организации соревнуются за внимание клиентов, дополняя ставки иными преимуществами. Сейчас подобные программы предлагают более 170 банков.Кроме того, формируется новая тенденция – ставки по среднесрочным депозитам превышают краткосрочные и долгосрочные. На полгода и год они выше, чем на три месяца. Это новый тренд – в прошлом году вплоть до ноября-декабря краткосрочные ставки были наиболее привлекательными. Очевидно, что кредитные организации не ждут скорого смягчения денежно-кредитной политики регулятора, указывают эксперты.В то же время, максимальные проценты предлагают не всем, а в основном новым вкладчикам или "особым" клиентам – с большими деньгами или оформившим подписку на другие продукты. Бывает, что под 25-30% могут открыть вклад лишь участники программы долгосрочных сбережений. В этом случае половина их денег остается на вкладе, а другая уходит в инвестиции на 10-15 лет.Встречаются и так называемые лестничные ставки, когда высокий процент действует в первые пару месяцев, а на весь оставшийся срок снижается. Таким образом банки тоже привлекают вкладчиков, которым следует иметь это в виду.В целом ставка по вкладам в районе 23-25% годовых беспрецедентно высока для нашего рынка и скоро начнет постепенно снижаться, заключают опрошенные изданием аналитики.
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банки, финансы, банковский вклад, ставки по вкладам, банковские вклады
Банки, Финансы, банковский вклад, ставки по вкладам, банковские вклады
11:23 16.01.2025 (обновлено: 11:24 16.01.2025)
 
Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам

РБК: банки повышают ставки по вкладам из-за конкуренции, чтобы привлечь клиентов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Симферополе.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Средние ставки топ-10 банков приблизились в декабре к 22%, однако уже сейчас максимальные ставки достигают 30%, что значительно выше ключевой ставки ЦБ. Это происходит ради привлечения клиентов, пишет РБК.
По данным экспертов издания, такое опережение банковских ставок по вкладам ключевой ставки отмечается впервые за два с половиной года. Связано оно с высокой конкуренцией – кредитные организации соревнуются за внимание клиентов, дополняя ставки иными преимуществами. Сейчас подобные программы предлагают более 170 банков.
Кроме того, формируется новая тенденция – ставки по среднесрочным депозитам превышают краткосрочные и долгосрочные. На полгода и год они выше, чем на три месяца. Это новый тренд – в прошлом году вплоть до ноября-декабря краткосрочные ставки были наиболее привлекательными. Очевидно, что кредитные организации не ждут скорого смягчения денежно-кредитной политики регулятора, указывают эксперты.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Разворот. Когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой
9 января, 02:02
В то же время, максимальные проценты предлагают не всем, а в основном новым вкладчикам или "особым" клиентам – с большими деньгами или оформившим подписку на другие продукты. Бывает, что под 25-30% могут открыть вклад лишь участники программы долгосрочных сбережений. В этом случае половина их денег остается на вкладе, а другая уходит в инвестиции на 10-15 лет.
Встречаются и так называемые лестничные ставки, когда высокий процент действует в первые пару месяцев, а на весь оставшийся срок снижается. Таким образом банки тоже привлекают вкладчиков, которым следует иметь это в виду.
В целом ставка по вкладам в районе 23-25% годовых беспрецедентно высока для нашего рынка и скоро начнет постепенно снижаться, заключают опрошенные изданием аналитики.
 
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