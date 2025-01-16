https://1prime.ru/20250116/belavia-854250752.html

"Белавиа" запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом

"Белавиа" запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Белавиа" запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом

Белорусская авиакомпания "Белавиа" откроет с 2 апреля 2025 года регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом, они будут выполняться дважды в неделю,... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T15:19+0300

2025-01-16T15:19+0300

2025-01-16T15:19+0300

экономика

россия

белавиа

санкт-петербург

брест

авиаперевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/83432/71/834327143_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_df63293c8e75b416d502ca450f42a576.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" откроет с 2 апреля 2025 года регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом, они будут выполняться дважды в неделю, сообщил петербургский аэропорт "Пулково". "С 2 апреля Belavia открывает регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Брестом. Теперь жители Северной столицы смогут без пересадок посетить один из старейших городов Беларуси", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Время в пути составит 1 час 50 минут.

https://1prime.ru/20250113/reysy-854170170.html

санкт-петербург

брест

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белавиа, санкт-петербург, брест, авиаперевозки