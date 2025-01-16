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"Белавиа" запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом
"Белавиа" запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Белавиа" запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом
Белорусская авиакомпания "Белавиа" откроет с 2 апреля 2025 года регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом, они будут выполняться дважды в неделю,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:19+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" откроет с 2 апреля 2025 года регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом, они будут выполняться дважды в неделю, сообщил петербургский аэропорт "Пулково". "С 2 апреля Belavia открывает регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Брестом. Теперь жители Северной столицы смогут без пересадок посетить один из старейших городов Беларуси", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Время в пути составит 1 час 50 минут.
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Экономика, РОССИЯ, Белавиа, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БРЕСТ, авиаперевозки
"Белавиа" запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом
"Белавиа" запустит с 2 апреля рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" откроет с 2 апреля 2025 года регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом, они будут выполняться дважды в неделю, сообщил петербургский аэропорт "Пулково".
"С 2 апреля Belavia открывает регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Брестом. Теперь жители Северной столицы смогут без пересадок посетить один из старейших городов Беларуси", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Время в пути составит 1 час 50 минут.
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