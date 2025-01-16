https://1prime.ru/20250116/belorussiya-854248139.html
Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии
Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии - 16.01.2025, ПРАЙМ
Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия в случае агрессии против Белоруссию не оставит ее в беде. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:18+0300
2025-01-16T14:18+0300
2025-01-16T14:18+0300
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия в случае агрессии против Белоруссию не оставит ее в беде."Совершенно верно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующее утверждение журналиста. Песков также добавил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которая является союзником.
https://1prime.ru/20241219/putin-853703731.html
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россия, белоруссия, дмитрий песков
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Дмитрий Песков
Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии
Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия в случае агрессии против Белоруссию не оставит ее в беде.
"Совершенно верно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующее утверждение журналиста.
Песков также добавил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которая является союзником.
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин