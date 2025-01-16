https://1prime.ru/20250116/belorussiya-854248139.html

Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии

Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии - 16.01.2025, ПРАЙМ

Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия в случае агрессии против Белоруссию не оставит ее в беде. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:18+0300

2025-01-16T14:18+0300

2025-01-16T14:18+0300

россия

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия в случае агрессии против Белоруссию не оставит ее в беде."Совершенно верно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующее утверждение журналиста. Песков также добавил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которая является союзником.

https://1prime.ru/20241219/putin-853703731.html

белоруссия

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россия, белоруссия, дмитрий песков