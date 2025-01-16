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Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии
Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии - 16.01.2025, ПРАЙМ
Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия в случае агрессии против Белоруссию не оставит ее в беде. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:18+0300
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россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия в случае агрессии против Белоруссию не оставит ее в беде."Совершенно верно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующее утверждение журналиста. Песков также добавил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которая является союзником.
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россия, белоруссия, дмитрий песков
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Дмитрий Песков
14:18 16.01.2025
 
Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в случае агрессии

Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия в случае агрессии против Белоруссию не оставит ее в беде.
"Совершенно верно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующее утверждение журналиста.
Песков также добавил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которая является союзником.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин
19 декабря 2024, 13:18
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯДмитрий Песков
 
 
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