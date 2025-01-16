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Биржевая цена бензина Аи-95 в России продолжила рост

Биржевая цена бензина Аи-95 в России продолжила рост - 16.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-95 в России продолжила рост

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет второй торговый день подряд, при этом цена марки Аи-92... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:42+0300

2025-01-16T14:42+0300

2025-01-16T14:42+0300

энергетика

россия

бензин

аи-95

аи-92

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет второй торговый день подряд, при этом цена марки Аи-92 вернулась к снижению, следует из материалов торгов. Так, цена на бензин Аи-95 за день по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,02% - до 52 472 рублей за тонну. При этом стоимость Аи-92 снизилась на 0,36% - до 50 260 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо продолжает дешеветь с самого начала торгов нового года: в четверг его стоимость снизилась на 1,12% - до 60 071 рубля за тонну. В то же время летнее дизтопливо подорожало на 1,48%, до 53 266 рублей за тонну, межсезонное - на 0,39%, до 54 443 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 4,31%, до 20 483 рублей, мазута - на 0,49%, до 30 625 рублей. Авиакеросин вырос в цене на 0,42% - до 83 379 рублей. Нефтяники в 2024 году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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россия, бензин, аи-95, аи-92