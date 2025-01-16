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Мировой уровень безработицы составил 5% в 2024 году - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мировой уровень безработицы составил 5% в 2024 году
Мировой уровень безработицы составил 5% в 2024 году - 16.01.2025, ПРАЙМ
Мировой уровень безработицы составил 5% в 2024 году
Мировой уровень безработицы в 2024 году составил 5%, дефицит рабочих мест - 402 миллиона человек, говорится в ежегодном докладе Международной организации труда... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T13:44+0300
2025-01-16T13:44+0300
экономика
мот
безработица
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ЖЕНЕВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировой уровень безработицы в 2024 году составил 5%, дефицит рабочих мест - 402 миллиона человек, говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда за 2025 год. "В 2024 году мировая занятость увеличилась в соответствии с ростом рабочей силы, сохраняя мировой уровень безработицы на уровне 5%, аналогичном показателю 2023 года", - сказано в документе. Согласно данным организации, уровень занятости среди молодежи остается довольно высоким - 12,6% - однако, по словам МОТ, существуют "признаки улучшения". "Неофициальная занятость и бедность среди работающих вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, а страны с низким уровнем дохода столкнулись с наибольшими трудностями в создании достойных рабочих мест", - говорится в документе. Глобальный дефицит рабочих мест, то есть предполагаемое число людей, которые хотят работать, но не имеют работы, по данным МОТ, достиг 402 миллионов человек в 2024 году. "(Общемировой - ред.) экономический рост составил 3,2% в 2024 году, что ниже 3,3% и 3,6% в 2023 и 2022 годах соответственно. Аналогичный уровень роста ожидается в 2025 году, хотя в среднесрочной перспективе ожидается постепенное замедление", - говорится в документе. Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне - 2,3%.
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мот, безработица
Экономика, МОТ, безработица
13:44 16.01.2025
 
Мировой уровень безработицы составил 5% в 2024 году

МОТ: мировой уровень безработицы в 2024 году составил 5%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Трудовая книжка
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ЖЕНЕВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировой уровень безработицы в 2024 году составил 5%, дефицит рабочих мест - 402 миллиона человек, говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда за 2025 год.
"В 2024 году мировая занятость увеличилась в соответствии с ростом рабочей силы, сохраняя мировой уровень безработицы на уровне 5%, аналогичном показателю 2023 года", - сказано в документе.
Согласно данным организации, уровень занятости среди молодежи остается довольно высоким - 12,6% - однако, по словам МОТ, существуют "признаки улучшения".
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"Неофициальная занятость и бедность среди работающих вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, а страны с низким уровнем дохода столкнулись с наибольшими трудностями в создании достойных рабочих мест", - говорится в документе.
Глобальный дефицит рабочих мест, то есть предполагаемое число людей, которые хотят работать, но не имеют работы, по данным МОТ, достиг 402 миллионов человек в 2024 году.
"(Общемировой - ред.) экономический рост составил 3,2% в 2024 году, что ниже 3,3% и 3,6% в 2023 и 2022 годах соответственно. Аналогичный уровень роста ожидается в 2025 году, хотя в среднесрочной перспективе ожидается постепенное замедление", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне - 2,3%.
 
ЭкономикаМОТбезработица
 
 
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