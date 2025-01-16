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Доллар и биткоин снова в плюсе - 16.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250116/bitkoin-854238455.html
Доллар и биткоин снова в плюсе
Доллар и биткоин снова в плюсе - 16.01.2025, ПРАЙМ
Доллар и биткоин снова в плюсе
В среду, 15 января, российская валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику, укрепившись к евро и юаню. Несмотря на существенные колебания на валютном... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T09:31+0300
2025-01-16T09:32+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854238455.jpg?1737009124
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В среду, 15 января, российская валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику, укрепившись к евро и юаню. Несмотря на существенные колебания на валютном рынке Форекс во время американской сессии, рубль двигался в ограниченном коридоре. По итогам торгов доллар прибавил символические 0,02%, достигнув 103,74 руб. Европейская валюта потеряла 0,16%, опустившись до 106,48 руб., а китайский юань снизился на 0,28%, до 13,90 руб. На 16 января ЦБ РФ зафиксировал следующие официальные курсы: американская валюта - 102,8078 руб., евро - 106,0971 руб.Давление на российскую валюту продолжают оказывать западные ограничения, особенно направленные против энергетического сектора страны. В то же время опубликованный отчет Международного энергетического агентства рисует оптимистичную картину доходов России от продажи углеводородов в 2024 году, отмечая их уверенный рост. При этом аналитики МЭА затрудняются оценить эффективность недавно введенных санкций для нефтяного рынка, особенно учитывая общемировую тенденцию к снижению спроса на нефть в 2025 году.Традиционное для января снижение потребительской активности после новогодних праздников привело к сокращению валютных закупок под импортные контракты, что оказало поддержку рублю.Статистика показывает стремительное снижение роли западных валют в российской внешней торговле. В ноябре 2024 года доля расчетов в валютах недружественных стран при импортных операциях достигла исторического минимума в 17,8%, снизившись с октябрьских 20,5%. Предыдущий рекорд в 18,4% был зафиксирован в сентябре. Параллельно выросла доля валют дружественных государств - с 32,0% до 34,6%. Рублевые расчеты показали небольшой рост с 47,5% до 47,6%.Особенно заметно сокращение доли западных валют в торговле с азиатскими партнерами. В ноябре этот показатель упал до рекордно низких 8,9%, что существенно ниже предыдущего минимума сентября (11,4%). Валюты дружественных азиатских стран укрепили свои позиции, увеличив долю до 45,9% с октябрьских 42,7%, при стабильной доле рубля на уровне 45,2%. В экспортных операциях российская валюта достигла второго исторического максимума в 43,0%, уступая только мартовскому показателю 2024 года (44,7%).Очевидно, что санкционное давление Запада привело к кардинальному изменению структуры внешнеторговых расчетов России, существенно снизив роль доллара и евро. Введенный США 10 января очередной пакет ограничительных мер нацелен на максимальное снижение валютных поступлений в российский бюджет от продажи нефти. Новые санкции могут серьезно осложнить логистические схемы транспортировки и сбыта российских углеводородов. Ограничения затронули не только крупные нефтяные проекты, но и сферу иностранного нефтесервиса, что в перспективе способно негативно отразиться на объемах добычи.Дополнительное давление на экспортный потенциал создают ограничения для танкерного флота российских компаний, включая "Совкомфлот", проблемы со страхованием морских перевозок, а также санкции против ключевых трейдеров, работающих с российской нефтью. Впрочем, эксперты пока воздерживаются от конкретных оценок того, насколько существенным окажется влияние нового санкционного пакета на нефтяной рынок.По итогам дня баррель Brent подорожал на 2,64%, до $82,03. Нефть ускорила темпы роста вечером в среду после выхода данных по инфляции и по запасам в США.Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, при этом эксперты ожидали снижения запасов нефти на 850 тыс. баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей.Базовая инфляция, не учитывающая волатильные компоненты вроде продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до 3,2% с ноябрьских 3,3%, что оказалось лучше ожиданий рынка. При этом общий показатель инфляции, напротив, ускорился до 2,9%, совпав с прогнозами. В месячном выражении общая инфляция выросла на 0,4%, превысив ожидания, тогда как базовый показатель прибавил 0,2%, что оказалось ниже ноябрьского значения.Несмотря на неоднозначность инфляционных данных, участники рынка пересматривают свои ожидания относительно действий Федеральной резервной системы и опять начинают прогнозировать два снижения ставки в текущем году.В четверг, 16 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,31. Ближайшие цели - $83,60 и $86,00. Для пары доллар/рубль на сегодня торговый диапазон 103,00-104,50 руб.Индекс Мосбиржи снизился на 0,58%, до 2842,96 п., индекс РТС - до 871,13 п. Индекс IMOEX сохранил движение в диапазоне 2930 - 2885 пунктов, удержавшись от пробоя нижней границы. Позитивом выступила информация о том, что США частично разрешили операции с рядом российских банков, в том числе Сбербанком, ВТБ, Совкомбанком, БСП, Газпромбанком и Альфа-Банком. Такое же послабление сделано в отношении некоторых компаний топливно-энергетического комплекса РФ. Поскольку фьючерсы к закрытию вечерней сессии резко выросли, то с высокой вероятностью торги сегодня откроются ростом по индексам.Пара BTC/USDT повысилась на 4,08%, до $100497. Благодаря падению индекса и росту фондовых индексов покупатели смогли в очередной раз поднять курс выше $100000. За три дня рост составил 12,9%. Рост остановился у сопротивления (трендовая от исторического максимума $108353). Спрос на BTC сохраняется высокий. Данные по рынку труда и инфляции вышли. Теперь осталось послушать Пауэлла 29 января. В январе ставка останется на уровне 4,5% годовых. Тут важно не само заседание и решение, а что скажет Пауэлл во время пресс-конференции по поводу инфляции и количества снижений в 2025 году. Как только уровень $103000 будет пройден, покупатели возьмут курс на $108353. Поддержкой на сегодня выступает отметка $98500.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:31 16.01.2025 (обновлено: 09:32 16.01.2025)
 

Доллар и биткоин снова в плюсе

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В среду, 15 января, российская валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику, укрепившись к евро и юаню. Несмотря на существенные колебания на валютном рынке Форекс во время американской сессии, рубль двигался в ограниченном коридоре. По итогам торгов доллар прибавил символические 0,02%, достигнув 103,74 руб. Европейская валюта потеряла 0,16%, опустившись до 106,48 руб., а китайский юань снизился на 0,28%, до 13,90 руб. На 16 января ЦБ РФ зафиксировал следующие официальные курсы: американская валюта - 102,8078 руб., евро - 106,0971 руб.
Давление на российскую валюту продолжают оказывать западные ограничения, особенно направленные против энергетического сектора страны. В то же время опубликованный отчет Международного энергетического агентства рисует оптимистичную картину доходов России от продажи углеводородов в 2024 году, отмечая их уверенный рост. При этом аналитики МЭА затрудняются оценить эффективность недавно введенных санкций для нефтяного рынка, особенно учитывая общемировую тенденцию к снижению спроса на нефть в 2025 году.
Традиционное для января снижение потребительской активности после новогодних праздников привело к сокращению валютных закупок под импортные контракты, что оказало поддержку рублю.
Статистика показывает стремительное снижение роли западных валют в российской внешней торговле. В ноябре 2024 года доля расчетов в валютах недружественных стран при импортных операциях достигла исторического минимума в 17,8%, снизившись с октябрьских 20,5%. Предыдущий рекорд в 18,4% был зафиксирован в сентябре. Параллельно выросла доля валют дружественных государств - с 32,0% до 34,6%. Рублевые расчеты показали небольшой рост с 47,5% до 47,6%.
Особенно заметно сокращение доли западных валют в торговле с азиатскими партнерами. В ноябре этот показатель упал до рекордно низких 8,9%, что существенно ниже предыдущего минимума сентября (11,4%). Валюты дружественных азиатских стран укрепили свои позиции, увеличив долю до 45,9% с октябрьских 42,7%, при стабильной доле рубля на уровне 45,2%. В экспортных операциях российская валюта достигла второго исторического максимума в 43,0%, уступая только мартовскому показателю 2024 года (44,7%).
Очевидно, что санкционное давление Запада привело к кардинальному изменению структуры внешнеторговых расчетов России, существенно снизив роль доллара и евро. Введенный США 10 января очередной пакет ограничительных мер нацелен на максимальное снижение валютных поступлений в российский бюджет от продажи нефти. Новые санкции могут серьезно осложнить логистические схемы транспортировки и сбыта российских углеводородов. Ограничения затронули не только крупные нефтяные проекты, но и сферу иностранного нефтесервиса, что в перспективе способно негативно отразиться на объемах добычи.
Дополнительное давление на экспортный потенциал создают ограничения для танкерного флота российских компаний, включая "Совкомфлот", проблемы со страхованием морских перевозок, а также санкции против ключевых трейдеров, работающих с российской нефтью. Впрочем, эксперты пока воздерживаются от конкретных оценок того, насколько существенным окажется влияние нового санкционного пакета на нефтяной рынок.
По итогам дня баррель Brent подорожал на 2,64%, до $82,03. Нефть ускорила темпы роста вечером в среду после выхода данных по инфляции и по запасам в США.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, при этом эксперты ожидали снижения запасов нефти на 850 тыс. баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей.
Базовая инфляция, не учитывающая волатильные компоненты вроде продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до 3,2% с ноябрьских 3,3%, что оказалось лучше ожиданий рынка. При этом общий показатель инфляции, напротив, ускорился до 2,9%, совпав с прогнозами. В месячном выражении общая инфляция выросла на 0,4%, превысив ожидания, тогда как базовый показатель прибавил 0,2%, что оказалось ниже ноябрьского значения.
Несмотря на неоднозначность инфляционных данных, участники рынка пересматривают свои ожидания относительно действий Федеральной резервной системы и опять начинают прогнозировать два снижения ставки в текущем году.
В четверг, 16 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,31. Ближайшие цели - $83,60 и $86,00. Для пары доллар/рубль на сегодня торговый диапазон 103,00-104,50 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,58%, до 2842,96 п., индекс РТС - до 871,13 п. Индекс IMOEX сохранил движение в диапазоне 2930 - 2885 пунктов, удержавшись от пробоя нижней границы. Позитивом выступила информация о том, что США частично разрешили операции с рядом российских банков, в том числе Сбербанком, ВТБ, Совкомбанком, БСП, Газпромбанком и Альфа-Банком. Такое же послабление сделано в отношении некоторых компаний топливно-энергетического комплекса РФ. Поскольку фьючерсы к закрытию вечерней сессии резко выросли, то с высокой вероятностью торги сегодня откроются ростом по индексам.
Пара BTC/USDT повысилась на 4,08%, до $100497. Благодаря падению индекса и росту фондовых индексов покупатели смогли в очередной раз поднять курс выше $100000. За три дня рост составил 12,9%. Рост остановился у сопротивления (трендовая от исторического максимума $108353). Спрос на BTC сохраняется высокий. Данные по рынку труда и инфляции вышли. Теперь осталось послушать Пауэлла 29 января. В январе ставка останется на уровне 4,5% годовых. Тут важно не само заседание и решение, а что скажет Пауэлл во время пресс-конференции по поводу инфляции и количества снижений в 2025 году. Как только уровень $103000 будет пройден, покупатели возьмут курс на $108353. Поддержкой на сегодня выступает отметка $98500.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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