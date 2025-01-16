Биткоин укрепляет позиции на отметке 100 тысяч долларов и будет выше

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В среду на валютном и крипторынках наблюдалось заметное укрепление рисковых активов и падение индекса доллара после публикации данных по инфляции в США за декабрь. Пара BTC/USDT повысилась на 4,08%, до $100497.По последним статданным базовая инфляция, не учитывающая волатильные компоненты вроде продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до 3,2% с ноябрьских 3,3%, что оказалось лучше ожиданий рынка. При этом общий показатель инфляции, напротив, ускорился до 2,9%, совпав с прогнозами. В месячном выражении общая инфляция выросла на 0,4%, превысив ожидания, тогда как базовый показатель прибавил 0,2%, что оказалось ниже ноябрьского значения.Несмотря на неоднозначность инфляционных данных, участники рынка пересматривают свои ожидания относительно действий Федеральной резервной системы и опять начинают прогнозировать два снижения ставки в текущем году.На фоне снижения индекса доллара (DXY) и росту фондовых индексов биткоин преодолел $100000. За три дня цена на первую криптовалюту выросла на 12,9%. Спрос на BTC сохраняется высокий. В США вышли данные по рынку труда и инфляции за декабрь 2024 года. Теперь осталось послушать Дж. Пауэлла 29 января после заседания ФРС по ставкам. В январе ставка останется на уровне 4,5% годовых с вероятностью почти 98%, поэтому важно не само заседание и решение, а заявления Пауэлла во время пресс-конференции относительно инфляции и количества снижений ставки в 2025 году.В четверг, 16 января, на торгах в Азии биткоин стоит $99769. Наблюдаем нисходящую коррекцию после вечернего сессионного ралли. Как только уровень $103000 будет пройден, покупатели возьмут курс на $108353. Поддержкой на сегодня выступает отметка $98500. Покупателям важно удержать цену выше $90000 до 25 января наступившего года.
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В среду на валютном и крипторынках наблюдалось заметное укрепление рисковых активов и падение индекса доллара после публикации данных по инфляции в США за декабрь. Пара BTC/USDT повысилась на 4,08%, до $100497.
По последним статданным базовая инфляция, не учитывающая волатильные компоненты вроде продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до 3,2% с ноябрьских 3,3%, что оказалось лучше ожиданий рынка. При этом общий показатель инфляции, напротив, ускорился до 2,9%, совпав с прогнозами. В месячном выражении общая инфляция выросла на 0,4%, превысив ожидания, тогда как базовый показатель прибавил 0,2%, что оказалось ниже ноябрьского значения.
Несмотря на неоднозначность инфляционных данных, участники рынка пересматривают свои ожидания относительно действий Федеральной резервной системы и опять начинают прогнозировать два снижения ставки в текущем году.
На фоне снижения индекса доллара (DXY) и росту фондовых индексов биткоин преодолел $100000. За три дня цена на первую криптовалюту выросла на 12,9%. Спрос на BTC сохраняется высокий. В США вышли данные по рынку труда и инфляции за декабрь 2024 года. Теперь осталось послушать Дж. Пауэлла 29 января после заседания ФРС по ставкам. В январе ставка останется на уровне 4,5% годовых с вероятностью почти 98%, поэтому важно не само заседание и решение, а заявления Пауэлла во время пресс-конференции относительно инфляции и количества снижений ставки в 2025 году.
В четверг, 16 января, на торгах в Азии биткоин стоит $99769. Наблюдаем нисходящую коррекцию после вечернего сессионного ралли. Как только уровень $103000 будет пройден, покупатели возьмут курс на $108353. Поддержкой на сегодня выступает отметка $98500. Покупателям важно удержать цену выше $90000 до 25 января наступившего года.
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