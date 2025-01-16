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Блиновская полностью признала вину
Блиновская полностью признала вину - 16.01.2025, ПРАЙМ
Блиновская полностью признала вину
Блогер Елена Блиновская в ходе допроса на судебном заседании признала в полном объеме вину по всем вменяемым ей статьям УК, передает корреспондент РИА Новости... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:47+0300
2025-01-16T14:47+0300
2025-01-16T14:54+0300
елена блиновская
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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса на судебном заседании признала в полном объеме вину по всем вменяемым ей статьям УК, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. В конце августа, когда суд приступил к рассмотрению дела по существу, Блиновская призналась в неуплате налогов, однако при этом отрицала вину в легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей."Полностью признаю вину", - ответила Блиновская представителю государственного обвинения на вопрос, признает ли она вину в неуплате налогов и легализации средств. На вопрос об отношении к обвинению по статье УК о неправомерном обороте средств платежей блогер ответила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому признает свою вину. Как полагает следствие, Блиновская при посредничестве своего мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из них супруги незаконно легализовали 716 миллионов рублей. Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, купив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
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елена блиновская, суд
Блиновская полностью признала вину
Блиновская в суде признала свою вину по всем вменяемым ей статьям
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса на судебном заседании признала в полном объеме вину по всем вменяемым ей статьям УК, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
В конце августа, когда суд приступил к рассмотрению дела по существу, Блиновская призналась в неуплате налогов, однако при этом отрицала вину в легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей.
"Полностью признаю вину", - ответила Блиновская представителю государственного обвинения на вопрос, признает ли она вину в неуплате налогов и легализации средств.
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На вопрос об отношении к обвинению по статье УК о неправомерном обороте средств платежей блогер ответила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому признает свою вину.
Как полагает следствие, Блиновская при посредничестве своего мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из них супруги незаконно легализовали 716 миллионов рублей. Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, купив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.