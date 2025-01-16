https://1prime.ru/20250116/blinovskaya-854249169.html

Блиновская полностью признала вину

Блиновская полностью признала вину - 16.01.2025, ПРАЙМ

Блиновская полностью признала вину

Блогер Елена Блиновская в ходе допроса на судебном заседании признала в полном объеме вину по всем вменяемым ей статьям УК, передает корреспондент РИА Новости... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:47+0300

2025-01-16T14:47+0300

2025-01-16T14:54+0300

елена блиновская

суд

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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса на судебном заседании признала в полном объеме вину по всем вменяемым ей статьям УК, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. В конце августа, когда суд приступил к рассмотрению дела по существу, Блиновская призналась в неуплате налогов, однако при этом отрицала вину в легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей."Полностью признаю вину", - ответила Блиновская представителю государственного обвинения на вопрос, признает ли она вину в неуплате налогов и легализации средств. На вопрос об отношении к обвинению по статье УК о неправомерном обороте средств платежей блогер ответила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому признает свою вину. Как полагает следствие, Блиновская при посредничестве своего мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из них супруги незаконно легализовали 716 миллионов рублей. Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, купив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.

https://1prime.ru/20241216/bankrotstvo-853600022.html

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елена блиновская, суд