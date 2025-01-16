https://1prime.ru/20250116/byudzhet-854260423.html

В Минфине оценили расходы бюджета на нацпроекты в 2024 году

В Минфине оценили расходы бюджета на нацпроекты в 2024 году - 16.01.2025, ПРАЙМ

В Минфине оценили расходы бюджета на нацпроекты в 2024 году

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 3,31 триллиона рублей, или на... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T18:24+0300

2025-01-16T18:24+0300

2025-01-16T18:24+0300

россия

бюджет

расходы бюджета

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 3,31 триллиона рублей, или на 99,6% от годового плана за 2024 год, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2025 года, составило 3 310,5 млрд рублей или 99,6% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 января нацпроекты "Демография", "Наука и университеты", "Безопасные качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт" исполнены на 100%. За ними следуют национальные проекты "Цифровая экономика Российской Федерации" (99,7%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (99,7%), "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" – 99,6%, "Культура" - 99,5%. Далее идут нацпроекты "Жилье и городская среда" (99,4%), "Производительность труда" (99,2%), "Образование" (99%), "Здравоохранение" (98,7%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (98,6%), "Экология" (97,7%) и "Беспилотные авиационные системы" (97,4%).

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россия, бюджет, расходы бюджета