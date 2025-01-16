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В Минфине оценили расходы бюджета на нацпроекты в 2024 году - 16.01.2025, ПРАЙМ
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В Минфине оценили расходы бюджета на нацпроекты в 2024 году
В Минфине оценили расходы бюджета на нацпроекты в 2024 году - 16.01.2025, ПРАЙМ
В Минфине оценили расходы бюджета на нацпроекты в 2024 году
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 3,31 триллиона рублей, или на... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:24+0300
2025-01-16T18:24+0300
россия
бюджет
расходы бюджета
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 3,31 триллиона рублей, или на 99,6% от годового плана за 2024 год, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2025 года, составило 3 310,5 млрд рублей или 99,6% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 января нацпроекты "Демография", "Наука и университеты", "Безопасные качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт" исполнены на 100%. За ними следуют национальные проекты "Цифровая экономика Российской Федерации" (99,7%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (99,7%), "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" – 99,6%, "Культура" - 99,5%. Далее идут нацпроекты "Жилье и городская среда" (99,4%), "Производительность труда" (99,2%), "Образование" (99%), "Здравоохранение" (98,7%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (98,6%), "Экология" (97,7%) и "Беспилотные авиационные системы" (97,4%).
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россия, бюджет, расходы бюджета
РОССИЯ, бюджет, расходы бюджета
18:24 16.01.2025
 
В Минфине оценили расходы бюджета на нацпроекты в 2024 году

Минфин: расходы бюджета на нацпроекты в 2024 году исполнены на 99,6% от плана

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 января 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 3,31 триллиона рублей, или на 99,6% от годового плана за 2024 год, сообщается на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2025 года, составило 3 310,5 млрд рублей или 99,6% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.
На 1 января нацпроекты "Демография", "Наука и университеты", "Безопасные качественные дороги" и "Международная кооперация и экспорт" исполнены на 100%.
За ними следуют национальные проекты "Цифровая экономика Российской Федерации" (99,7%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (99,7%), "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" – 99,6%, "Культура" - 99,5%.
Далее идут нацпроекты "Жилье и городская среда" (99,4%), "Производительность труда" (99,2%), "Образование" (99%), "Здравоохранение" (98,7%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (98,6%), "Экология" (97,7%) и "Беспилотные авиационные системы" (97,4%).
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РОССИЯбюджетрасходы бюджета
 
 
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