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В Чехии урожай фруктов сократился на 65%

В Чехии урожай фруктов сократился на 65% - 16.01.2025, ПРАЙМ

В Чехии урожай фруктов сократился на 65%

Из-за сильных весенних морозов урожай фруктов в 2024 году сократился по сравнению со средним уровнем предыдущих пяти лет (2019-2023 голы) на 65% и составил 48... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T00:32+0300

2025-01-16T00:32+0300

2025-01-16T00:32+0300

экономика

чехия

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ПРАГА, 16 янв – ПРАЙМ. Из-за сильных весенних морозов урожай фруктов в 2024 году сократился по сравнению со средним уровнем предыдущих пяти лет (2019-2023 голы) на 65% и составил 48 тысяч тонн, что является самым низким показателем за последние 100 лет, с 1924 года, сообщил в среду Центральный контрольно-испытательный институт сельского хозяйства (ЦКИИСХ). "Март 2024 года в Чехии выдался необычно теплым, в некоторые дни температура воздуха поднималась до плюс 30 градусов. Реагируя на такую погоду, в плодовых хозяйствах зацвели яблони, груши, абрикосы, вишни, черешни и другие культуры. Казалось, что садоводов ждет ранний и солидный урожай фруктов. Однако затем, в апреле, на две с лишним недели установилась холодная погода с ночными заморозками до минус 16 градусов. В результате, большая часть урожая плодоводов погибла. Общий ущерб от заморозков составил примерно 1,3 миллиарда крон (около 54 миллионов долларов)", - отмечается в сообщении. Чешские власти не оставили плодоводов в беде. Правительство республики, а также Еврокомиссия выделили им в качестве компенсации 445 миллионов крон (около 18 миллионов долларов), которые были распределены по 539 хозяйствам. Наибольшую поддержку получили производители яблок, которые пострадали от морозов более всего, им был выделен 341 миллион крон (около 14 миллионов долларов). Компенсация будет выплачена плодоводам до 31 января этого года. Помимо яблоневых угодий очень сильно пострадали от весенних заморозков косточковые культуры. В частности, по сравнению со средним уровнем предыдущих пяти лет урожай вишни сократился на 83%, черешни – на 72%, а сливы – на 60%. Также на десятки процентов сократился урожай ягодных культур – малины, смородины, ежевики и других. Заморозки также оказали существенное влияние на качество фруктов. Они отрицательно повлияли на размер и внешний вид уцелевших от холодов плодов, поэтому многие фрукты не могли быть проданы для употребления в пищу, а сразу попадали на промышленную переработку.

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чехия