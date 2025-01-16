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РЖД купили депо Siemens по обслуживанию "Сапсанов" и "Ласточек" - 16.01.2025, ПРАЙМ
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РЖД купили депо Siemens по обслуживанию "Сапсанов" и "Ласточек"
РЖД купили депо Siemens по обслуживанию "Сапсанов" и "Ласточек" - 16.01.2025, ПРАЙМ
РЖД купили депо Siemens по обслуживанию "Сапсанов" и "Ласточек"
РЖД выиграли аукцион по продаже принадлежавшего немецкому концерну Siemens в Санкт-Петербурге депо по обслуживанию и ремонту поездов "Сапсан" и "Ласточка",... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T19:20+0300
2025-01-16T19:20+0300
экономика
россия
ржд
siemens
сапсан
поезда "ласточка"
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. РЖД выиграли аукцион по продаже принадлежавшего немецкому концерну Siemens в Санкт-Петербурге депо по обслуживанию и ремонту поездов "Сапсан" и "Ласточка", предложив на торгах 1,45 миллиарда рублей, следует из материалов на официальном сайте РФ для размещения сведений о торгах по реализации государственного и муниципального имущества. Речь идет о депо в поселке Металлострой. Siemens, который занимался с РЖД обслуживанием и ремонтом "Сапсанов" и "Ласточек", в мае 2022 года заявил об уходе из России. Депо принадлежало российской структуре концерна - ООО "Сименс Мобильность". Это имущество, согласно материалам к торгам, было арестовано в рамках исполнительного производства в отношении этой компании-должника. Продажей занималось местное управление Росимущества. "Сведения о победителе… Дирекция скоростного сообщения (РЖД – ред.) … Предложение о цене: 1 453 806 000,00 ₽", - говорится в материалах на сайте торгов. Помимо дирекции скоростного сообщения, участие в аукционе также принимал "ВСМ-Сервис". Последняя входит в структуру холдинга РЖД и занимается в России техобслуживанием электропоездов "Ласточка" и "Сапсан" после ухода Siemens. Выставленный на торгах лот в поселке Металлострой включал, в том числе, нежилое здание общей площадью 12,3 тысячи квадратных метров.
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россия, ржд, siemens, сапсан, поезда "ласточка"
Экономика, РОССИЯ, РЖД, Siemens, Сапсан, поезда "Ласточка"
19:20 16.01.2025
 
РЖД купили депо Siemens по обслуживанию "Сапсанов" и "Ласточек"

РЖД купили за 1,5 млрд руб депо Siemens по обслуживанию "Сапсанов" и "Ласточек"

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСкоростной поезд серии Velaro RUS.
Скоростной поезд серии Velaro RUS. - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. РЖД выиграли аукцион по продаже принадлежавшего немецкому концерну Siemens в Санкт-Петербурге депо по обслуживанию и ремонту поездов "Сапсан" и "Ласточка", предложив на торгах 1,45 миллиарда рублей, следует из материалов на официальном сайте РФ для размещения сведений о торгах по реализации государственного и муниципального имущества.
Речь идет о депо в поселке Металлострой. Siemens, который занимался с РЖД обслуживанием и ремонтом "Сапсанов" и "Ласточек", в мае 2022 года заявил об уходе из России. Депо принадлежало российской структуре концерна - ООО "Сименс Мобильность". Это имущество, согласно материалам к торгам, было арестовано в рамках исполнительного производства в отношении этой компании-должника. Продажей занималось местное управление Росимущества.
"Сведения о победителе… Дирекция скоростного сообщения (РЖД – ред.) … Предложение о цене: 1 453 806 000,00 ₽", - говорится в материалах на сайте торгов.
Помимо дирекции скоростного сообщения, участие в аукционе также принимал "ВСМ-Сервис". Последняя входит в структуру холдинга РЖД и занимается в России техобслуживанием электропоездов "Ласточка" и "Сапсан" после ухода Siemens.
Выставленный на торгах лот в поселке Металлострой включал, в том числе, нежилое здание общей площадью 12,3 тысячи квадратных метров.
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ЭкономикаРОССИЯРЖДSiemensСапсанпоезда "Ласточка"
 
 
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