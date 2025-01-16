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ЦАР почти получила от России 30 тысяч тонн дизтоплива, заявил Новак - 16.01.2025, ПРАЙМ
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ЦАР почти получила от России 30 тысяч тонн дизтоплива, заявил Новак
ЦАР почти получила от России 30 тысяч тонн дизтоплива, заявил Новак - 16.01.2025, ПРАЙМ
ЦАР почти получила от России 30 тысяч тонн дизтоплива, заявил Новак
Россия направила Центральноафриканской Республике (ЦАР) 30 тысяч тонн дизтоплива, танкер с ним уже прибыл к берегам соседнего с ЦАР Камеруна, сообщил... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:51+0300
2025-01-16T18:51+0300
россия
цар
александр новак
дизтопливо
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия направила Центральноафриканской Республике (ЦАР) 30 тысяч тонн дизтоплива, танкер с ним уже прибыл к берегам соседнего с ЦАР Камеруна, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера находится в Москве с официальным визитом. "В настоящее время танкер с этим объемом (30 тысяч тонн - ред.) уже находится у берегов Камеруна. И это тот объем, который просили наши коллеги в Центральноафриканской Республике для того, чтобы обеспечить свой топливно-энергетический рынок дизельным топливом", - сказал Новак в эфире Первого канала. Он также добавил, что сейчас прорабатывается меморандум о коммерческих поставках топлива по мере заявок между Минэнерго России и ЦАР.
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россия, цар, александр новак, дизтопливо
РОССИЯ, ЦАР, Александр Новак, дизтопливо
18:51 16.01.2025
 
ЦАР почти получила от России 30 тысяч тонн дизтоплива, заявил Новак

Новак: ЦАР почти получила от РФ 30 тыс тонн дизтоплива, танкер сейчас в Камеруне

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия направила Центральноафриканской Республике (ЦАР) 30 тысяч тонн дизтоплива, танкер с ним уже прибыл к берегам соседнего с ЦАР Камеруна, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера находится в Москве с официальным визитом.
"В настоящее время танкер с этим объемом (30 тысяч тонн - ред.) уже находится у берегов Камеруна. И это тот объем, который просили наши коллеги в Центральноафриканской Республике для того, чтобы обеспечить свой топливно-энергетический рынок дизельным топливом", - сказал Новак в эфире Первого канала.
Он также добавил, что сейчас прорабатывается меморандум о коммерческих поставках топлива по мере заявок между Минэнерго России и ЦАР.
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РОССИЯЦАРАлександр Новакдизтопливо
 
 
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